A fővárosban gyűjtenek a hegymegi karácsonyra

„Idén is lesz karácsony, és mi idén is szeretnénk, ha az a 114 barátunk is velünk ünnepelhetne, akik egy kicsi zsákfaluban, Hegymegen élnek, számunkra elképzelhetetlenül nehéz körülmények között” – áll a felhívás Márton Eszter közösségi oldalán. Mint megtudtuk, negyedik éve gyűjtenek a Hegymegen élők számára karácsony előtt, ruhát, ajándék- és használati tárgyakat, az összegyűlt pénzből tartós élelmiszert juttatnak el a településre.

– A helyi családsegítőben dolgozó Mogyoró Katalinnal tartjuk a kapcsolatot, és év közben is juttatunk adományt, ha tudunk, például, amit Németországban élő ismerőseinktől kapunk. Azt kérjük az adományozóktól, hogy olyasmiben is gondolkodjanak, ami az ünnepi ebédhez kapcsolódik, hogy vihessünk csokit, déli gyümölcsöt is a gyerekeknek, amihez nem vagy csak ritkán jutnak hozzá – magyarázza.

Mivel mindenki magánemberként vesz részt az akcióban, és az adventi időszak mindenkinek leterhelt, így tavaly jutottak el először az adományozók képviselői Hegymegre a csomagokkal együtt, ahol nagy szeretettel és műsorral fogadták őket, ami nagyon megható volt számukra, így újabb lökést adott a karitatív tevékenységhez.

