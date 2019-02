A folyosó, mint valami sötét alagút – Ferenc vette észre a füstöt

A telkibányai Czikó Györgyi épp nem tartózkodott a kollégiumban, amikor felcsaptak a lángok. Ő a Károli Gáspár Református Egyetem negyedéves teológushallgatója és az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke.

– A tűz előtt pár órával hagytam el az épületet, mert hazautaztam. Amikor Hidasnémetiben leszálltam a vonatról, hívtak a barátaim, hogy hol vagyok, mert ég a kollégium, és mindenkit ellen­őriznek, hogy nem maradt-e bent valaki az épületben. Akkor egyébként még ők sem tudták pontosan, mi történt, azt hitték, hogy csak egy kis tűz keletkezett, mindjárt eloltják, és mehetnek vissza a szobájukba. De amikor már a második emelet teljes egészében égett, akkor szembesültek a valósággal, hogy nagy baj van. Én is a másodikon laktam. Amikor a tűz utáni héten visszamentem a kollégiumba, borzasztó látvány fogadott. A folyosók szinte felismerhetetlenek voltak. Mindenütt korom és sötétség, mint valami sötét alagútban, csak sejtettük, hogy hol vannak az ajtók, és hogy hol lehet a szobánk. Szinte mindenem tönkrement. A laptopom, a jegyzeteim, a könyveim. Bár a ruháim szekrényben voltak, mert mielőtt hazautaztam volna, mindent elpakoltam, de teljesen átvették a füst szagát, nem biztos, hogy tudom őket használni. A konyhai eszközeim viszont teljesen megsemmisültek. Egyvalami maradt csak meg épen, a Bibliám. És érdekes módon, a Bibliája senkinek sem égett el – meséli Györgyi, hozzátéve –, úgy éltük meg a történteket, hogy egy világ semmisült meg számunkra. Az a világ, amiben éltünk. De a veszteségek ellenére azt érzem a közösségen, hogy együtt vagyunk, ezen is túl tudunk lépni. Most egy teljesen új életet kell elkezdenünk, de mivel egymást erősítjük, talán könnyebb lesz – fogalmaz Györgyi.

Jöttek a felajánlások

Elmesélte azt is, hogy a tűz után rögtön sok-sok felajánlás érkezett a hallgatók elhelyezésére, gyülekezetektől, barátoktól, ismerősöktől és más kollégiumoktól is. Mostanra mindenkinek van szállása, 40 diák a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti kollégiumába költözött, 30-an a Semmelweis Egyetem Milestone kollégiumába, a többiek pedig saját egyetemük kollégiumába, hiszen a Rádayban nemcsak a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói laktak. Akik még nem teljesítették minden vizsgájukat, azok 2-3 hét haladékot kaptak. A Hittudományi Karon pedig később kezdődik a tanítás, hiszen az egyetem épületének egyik szárnya volt a kollégium, és a tantermek is megsérültek, melyeket helyre kell állítani. Györgyi úgy tudja, a kollégium helyett teljesen újat kell építeni, mivel annak a vas­szerkezete is megsérült.

Dörömböltünk

A Tiszakesziben élő Borza Ferenc teológushallgató volt az, aki a kollégiumban először észlelte a füstöt és riadóztatta társait. Vele hétfőn már nem tudtunk beszélni, mert időközben Szabó István, a Magyarországi Református Egyház püspöke a tűzben elhunyt családapa temetéséig hírzárlatot rendelt el. Ferenc azonban az elmúlt héten több alkalommal nyilatkozott különböző tévécsatornáknak. Ezekből kiderült, néhány percre szaladt csak el a közeli élelmiszerboltba a kollégiumból, de amikor visszaért, megérezte a füst szagát. Diáktársával azonnal végigjárták a szobákat, hogy mindenki hagyja el az épületet.

– Végigfutottunk a folyosókon, és minden ajtón bedörömböltünk. Kiabáltuk, hogy tűz van, mindenki meneküljön! Tüzet nem láttunk, de a füst már mindenhol sűrűn gomolygott. Végül sikerült minden diáknak kimenekülnie az épület elé – idézte fel a borzalmas este eseményeit Ferenc. Hozzátette: csodás módon az ő Bibliája sem sérült meg.

Két emelet égett ki

A Ráday utcai kollégiumban január 23-án csaptak fel a lángok. Húsz gépjárművel több mint hatvan tűzoltó vonult ki a tűzhöz. Az épületet közel 80 embernek kellett elhagynia. A második és harmadik emelet teljes egészében kiégett, a szobákban lévő tárgyak nagy része megsemmisült.

A diákok és a bent lakó oktatók papucsban, egy szál ruhában rohantak ki a téli mínuszokban, egy lakó, egy négygyermekes családapa azonban nem tudott kimenekülni, a lépcsőfordulóban életét vesztette. Ő vendégként tartózkodott az épületben.

