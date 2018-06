A földdel tették egyenlővé eleink a kastélyt, most park lesz a helyén Sajóvámoson

„Ott szállt le minden alkalommal Horthy István repülője, legalábbis így beszélik a településen” mutat a szemközti sík területre Váradi Lajos, Sajóvámos polgármestere miközben a közfoglalkoztatás részeként telepített uborkaföldet nézzük: tavaly nyáron napi szinten 90 mázsa feletti termést szedtek le.

Megvan a kastély komplett alaprajza, tudjuk, mi hol volt” Váradi Lajos

„Milyen Horthy István? Mikor?” – kérdezünk vissza, és hamarosan különleges történet tárul elénk.

„Akkor, amikor ide udvarolt Edelsheim-Gyulai Ilona grófkisasszonynak.”

Mint megtudjuk, a tekintélyes nagyságú uborkafölddel átellenben nem is olyan régen egy 90 szobás kastély állt az Edelsheim-Gyulai család birtokán.

Mára egy kődarab sem maradt belőle. 1945-ben, a II. világháború után pusztította el a néphatalom Horthy Miklós nászának lakóhelyét.

A sajóvámosi önkormányzat most szeretne emléket állítani a korábbi kastélyparknak.

L-alakú épület

No, de mit is kell tudni az akkor történtekről? Horthy István vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó idősebbik fia volt, szenvedélyes pilóta. 1940-ben ismerkedett meg a grófkisasszonnyal, még abban az évben össze is házasodtak. Hosszú boldogság azonban nem adatott nekik, hiszen 1942-ben a férj (aki akkor kormányzóhelyettes volt) repülőszerencsétlenségben életét vesztette. Egy fiúk született. Edelsheim-Gyulai Ilona mozgalmas életet élt, emlékiratai – Horthy Istvánné naplója Becsület és kötelesség címmel – halála idején, 2013-ban bestseller volt.

Elsétálunk a hajdani kastély területére. Váradi Lajos mutatja, pontosan hol feküdt az L-alakú épület. Az önkormányzat nemrégiben császárfákat ültetett ide, ha megnőnek, ezek lesznek a park alapjai, a sétány pedig – bíznak benne – kedvelt lesz a turisták körében is.

Megállapítjuk, varázslatos lehetett a kilátás a kastély ablakaiból: elénk tárul a Bükk. Váradi Lajos megjegyzi, az sem véletlen, hogy épp így építették, a szakemberek szerint a bükkszentlászlói földvárra tájolták tervezői.

Komplett alaprajz

„Megvan a kastély komplett katonai alaprajza, így centire tisztában vagyunk azzal, hogy mi hol volt” – magyarázza a polgármester.

Kiderül, épp a konyha területén állunk. Megtudjuk, bár az épületet a földdel tették egyenlővé, így esély sem volt később a helyreállítására, a föld alatt rengeteg minden megmaradt. Például a kastély alapja, a kék, kemény kövek, a boltívek, a pince. Váradi Lajos mutatja, hol voltak a mellékszárnyak, két végükön egy-egy toronnyal. Majd mesél a település legendáiról, mert mondják, egy alagútrendszer is tartozhatott az épülethez, amely korábban a Keglevich-család birtokában volt. Az alagútrendszerre még nincs bizonyíték, a helyiek csak annyit tapasztaltak, hogy az emésztőgödrök létrehozása után rendszeres volt, hogy eltűnt a szennyvíz.

Múlt és jelen

A polgármestertől megtudjuk, a település nevét 1219-ben említette először egy okirat, így jövőre ünnepelnek, az évfordulóra könyv is készül. A kutatómunka során sok minden bebizonyosodott, amit már eddig is sejtettek: Sajóvámos nagyon jelentős település volt az évszázadok során.

Váradi Lajos említi, volt itt bencés kolostor (amit leromboltak az ősök egy konfliktus során), volt itt kővár is, amikor elpusztult, a köveit beépítették az épülő kastélyba. (Az interneten próbáltunk nyomára bukkanni történetének, egy tanulmány szerint már 1781-ben mutatták a kastélyt a térképek – a szerk.) Az épület igencsak modern volt a maga korában, hatalmas pincerendszer volt alatta, és központi fűtéssel fűtötték.

Az elültetett százötven császárfa a polgármester szerint úgy öt év múlva lesz igazán gyönyörű. Elkészítik a hajdanvolt kastély makettjét is, hogy láthassa milyen volt, aki ide kirándul.

A területen egyébként érintkezik majd múlt és jelen. Az errefelé vezető út mentén ugyanis nyolc hektáron nap­elemerőművek épülnek.

– Hajdu Mariann –

