A föld alatti Tokaj varázsa

Semmit sem ér bármely szép természeti látványosság, ha senki sem látogatja, mert az ismeretlenség homályába burkolózik. Ez is a marketing egyik alapja, amely azokra a területekre is igaz, amelyek látogatottak, mert ismertek, de nincs olyan természeti vagy épített gyöngyszem, amely ne bírna el még a jelenleginél is több látogatót.

Egyedül a borvidék

Nagyjából az utóbbi gondolatmenetet ragadta meg most az Unesco a National Geographickel karöltve. A két szervezet elhatározta, indítanak egy honlapot, amely az európai világörökségi területekre kívánja felhívni elsősorban a Kínában és az Amerikai Egyesült Államokban élők figyelmét.

Magyarországról egyedül a Tokaji borvidék került be.” Kolozsvári Ivett

Magyarországról egyedül a Tokaji borvidék került be ebbe a válogatásba – mondja Kolozsvári Ivett, a Tokaji Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. kommunikációs munkatársa. – A honlapon az Európai Unió finanszírozásával egy virtuális útvonalat mutatnak majd be, ami a remény szerint egyebek mellett a mi térségünkbe is minél több turistát vonz majd. Négy kategóriába sorolták a világörökségi helyszíneket: Romantikus Európa, Királyi Európa, Ókori Európa és Underground Európa. Ez utóbbiba kerültünk mi, így a mi feladatunk lesz Tokaj-Hegyalja föld alatti világát bemutatni. Tíz olyan attrakciót kell kiválogatnunk, amelyek megítélésünk szerint turisztikai szempontból fontosak lehetnek, amelyek a lehető legjobban megjelenítik a borvidéket. Ezeket kell olyan magas minőségi színvonalon megjelentetni képanyag és videó formájában, hogy meggyőzze a turistákat, érdemes hozzánk ellátogatni. Rajtunk kívül Európából egyebek mellett Belgium, a francia Cham­pagne, Csehország, Németország és Lengyelország szerepel. A munka már kezdetét vette, a napokban Lengyelországban tartottak az érintett országok egy konferenciát, ahol egyeztettük a tennivalóinkat. A Tokaji Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.-t ezen a konferencián Dévald István munkatársunk képviselte.

Kolozsvári Ivett elmondta, a honlap a tervek szerint novemberben indul majd el, és reményeik szerint október végén, pár héten belül már egy béta-verziót is meg lehet majd tekinteni.

