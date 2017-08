2002-ben vette fel az UNESCO a világörökségi helyszínek sorába a Tokaj történelmi borvidéket a kultúrtáj kategóriában. A 15 éves jubileumhoz érkezve ünnepi konferenciával emlékeztek meg az eseményről Hercegkúton a Gomboshegyi pincesoron. Erről készült összeállításunk.

Hiszem, ez a cím Tokaj-Hegyalja fejlődését szolgálja.” dr. Hörcsik Richárd

Az aszú a csoda

– Lassan 25 éve vagyok a térség országgyűlési képviselője – mondta az ünnepi rendezvényen dr. Hörcsik Richárd. – 2002-ben a legjobb helyre esett a bírák választása, amikor a Tokaj történelmi borvidéknek adták a világörökségi címet. Ebben a térségben évszázadokon át fonódott össze a táj az emberrel. Az itteni csoda az aszú, amelynek a hírnevét a borvidék köszönheti. A történeti folyamatosság jellemző a borvidékre, amelyben megtalálható a vulkáni talaj, a zempléni erőkből kitermelt tölgyfából készült hordó, a föld alatti „mennyország”, a pince, az itt élő emberek évszázadokon átörökített tudása, az az épített és természeti örökség, amelynek a birtokában vagyunk. Mindezek összessége okozta azt, hogy a térség bekerülhetett a világörökségi helyszínek közé.

Az országgyűlési képviselő elmondta, ma már mindenki örül a világörökségi címnek, de a kezdetekkor ez nem volt ennyire egyértelmű.

– Nem volt egyszerű elfogadtatni a helyi vezetőkkel a kétezres évek elején, hogy ez a cím jót tesz a régiónak. Nem volt könnyű, mert a világörökségi cím számos megkötéssel is járt és jár. Hittem és hiszem, ez a cím Tokaj-Hegyalja fejlődését szolgálja. A később megszületett világörökségi törvény sem varázspálca, csupán lehetőséget ad a térség fejlődésének az elindítására. Valljuk be, az első nyolc évben nem igazán tudtunk mit kezdeni ezzel a lehetőséggel. Végül a polgári kormány a régió mellé állt és az itt élők is megértették az összefogás szükségességét. Ma már mindannyian együtt vallhatjuk, erre a világörökségi címre lehet tovább építeni. Három nagy eredménye volt az elmúlt másfél évtizednek a hegyaljai emberek számára: az összefogás, a közös gondolkodás elindítása és a szemléletváltás. Ma már az a feladatunk, hogy olyan pályára állítsuk a borvidék szőlészetét, borászatát, turizmusát és hagyományos iparát, hogy minden ágazat 2020 után is a saját lábán tudjon működni.

– Bánhegyi Gábor –

