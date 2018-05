A fogyni vágyók új csodafegyvere lett

Több protein fogyasztásával akár 43 százalékkal több zsírt veszíthet a súlyából.

A legújabb dietetikai ajánlások szerint a magas fehérjetartalmú fogyókúrák jóval hatékonyabban működnek, mint az egyéb táplálkozási elvek. Ezek után nem meglepő, hogy sok fogyni vágyónál a fehérjediéta lett a kedvenc fogyókúrás módszer.

Az éhség legyőzése!

De vajon mit is jelent a fehérjediéta, és hogyan álljunk hozzá, ha szeretnénk néhány ragaszkodó kilótól megszabadulni? A magasabb fehérjetartalom tulajdonképpen azt takarja, hogy a táplálékunk energiatartalmának 30 százalékát fehérjék adják. Ez a megemelt fehérjetartalom segít az éhség legyőzésében is! Egy kutatás szerint ugyanis azok, akik 30 százalékban fogyasztottak fehérjét a napi energiaszükségletük fedezésére, átlagosan 440 kcal-val ettek kevesebbet összesen mindazoknál, akik csak 10 százalékban fogyasztottak proteint. Az sem elhanyagolandó szempont, hogy a fehérjék segítenek elégetni a kalóriákat: állítólag a magas proteintartalmú étrend 20-30 százalékkal is gyorsíthatja az anyagcserét. Ezek után nem meglepő, hogy az egyik legsikeresebb fogyókúrás módszer a magas fehérjetartalmú diéta.

Vágjunk bele bátran!

Egy amerikai kutatás bebizonyította, hogy az ilyen étrenddel fogyókúrázók 43 százalékkal több zsírtól szabadultak meg, mint a magas szénhidráttartalmú diétát követő társaik, ugyanannyi idő alatt. Ezek után nem érdemes kételkedni a fehérjediétában, hanem vágjunk bele bátran!

De hogyan állítsuk össze a magas fehérjetartalmú diétánkat? Általában a szakemberek szerint érdemes a napi energiabevitel 30 százalékát fedezni fehérjékből. Az állati eredetű élelmiszerek közül sovány húsok és a halak, a sovány tej és tejtermékek, a tojás, míg a növényi eredetűek közül a hüvelyesek, az alga, a csírák és az olajos magvak tartoznak a legjobb proteinforrások közé. Ma már több olyan funkcionális élelmiszer is kapható a boltokban, amelyek 30 százalékkal több proteint tartalmaznak, ugyanakkor zsír- és cukortartalmuk minimális, így jól beilleszthetőek akár egy fogyókúrás diétába is.

Egy karcsú, 50 kilogrammos hölgy napi szükséglete fehérjéből 50 gramm

Farkasdi Edina dietetikus elmondta: „Egy jól összeállított, személyre szabott, magas fehérjetartalmú étrend és a rendszeres testmozgás mindenképpen meghozza az eredményt, így mindenkinek érdemes belevágni. A ma érvényes szakmai ajánlások szerint felnőttek esetében a fehérjebevitel optimuma 1 gramm testtömeg kilogrammonként. Tehát egy karcsú, 50 kilogrammos hölgy napi szükséglete 50 gramm, egy megtermett, 90 kilogrammos férfié 90 gramm. Aktív életvitel mellett, betegség esetén, idősek, gyerekek és kismamák számára pedig ennél nagyobb a szervezet igénye.”

Ezek az elsőrendűek

A táplálkozásunk reformjánál érdemes komolyabban tanulmányozni a fehérjék világát. A természetben megtalálható fehérjék 22 aminosavból állnak, és a szervezetünk ezek egyikét sem nélkülözheti. Némelyiket a szervezet képes előállítani, de vannak olyanok, amelyeket táplálékkal kell bevinnünk, ezeket nevezzük esszenciális aminosavaknak. Ha egy fehérje rendelkezik az összes esszenciális aminosavval – mégpedig megfelelő arányban –, akkor azt elsőrendű, komplett, teljes fehérjének nevezzük. Ilyen fehérjeforrások a tojás, a tej és tejtermékek, a halak és a húsfélék.

Halak és tojás

A dietetikus elmondta: „A diéta összeállításánál éppen ezért nagyon fontos, hogy a komplett, teljes értékű fehérjeforrásokat részesítsük előnyben. Ugyanakkor a rendszeres testmozgás miatt is a korábbinál több, teljes értékű fehérjére lesz szüksége a szervezetünknek. A sovány tej és tejtermékek, a húsfélék, a halak és a tojás kiváló választás.”

Segítik a regenerálódást

Mivel a fogyókúrák egyik alappillére a rendszeres mozgás, érdemes azzal is foglalkozni, hogy miért jó a plusz protein fogyasztása, ha sportolunk.

Az edzés alatt az izomrostok szerkezetében úgynevezett mikrosérülések (apró „szakadások”) keletkezhetnek, valamint hosszú távú terhelés esetén beindul a fehérjebontás is, mivel ilyenkor a szénhidrátok, zsírok mellett az izomfehérjék is biztosítanak energiát.

Bármilyen sportról is van szó – legyen az futás, úszás, fitnesz –, a fehérjéknek az edzés után rendkívül fontos szerepük van, segítik az izmok regenerálódását.

