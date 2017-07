A fix daruk ideje lassan lejár a Diósgyőri Stadion építésénél

Az épülő Diósgyőri Stadionban jártunk: a létesítmény építésére alakított projektcég, a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. ügyvezető igazgatója, Pásztor Ervin tett velünk sétát.

– Az építkezésnek abban a fázisában járunk, ami igazán látványos, hiszen egyre jobban mutatja a formáját a létesítmény. A lelátó nagy részére már felkerültek azok a lelátóelemek, amelyekre a székek lesznek felhelyezve, és a tető tartószerkezeti elemei is egymás után kerülnek a helyükre – mondta Pásztor Ervin. – Néhány hét múlva a vasbetonszerkezet és tető megépítése után az építkezés következő fázisában a belső szakipari munkák lesznek soron.

A stadion belülről | Fotó: Ádám János

350-380 munkás

A Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. ügyvezetője kérdésünkre azt is elmondta, ezekben a napokban 350-380 munkás dolgozik a létesítmény megépítésén, pontos létszámot pedig azért nem lehet meghatározni, mert az a szám folyamatosan változik az egyes részek munkaerőigényének függvényében. A nyüzsgést a daruk nagy száma is alátámasztja, a négy fixen telepített emelőszerkezet mellett 11 darab mobil daru dolgozik a Diósgyőri stadion területén. Daruzás szempontjából a mostani a csúcsidőszak, a következő hetekben folyamatosan csökken majd a számuk, ebben a hónapban a négy fix emelőszerkezetből hármat elszállítanak, az utolsó a tervek szerint augusztus elején hagyja el a helyszínt. Megkezdődik ugyanis a játéktér altalajának előkészítése a betonlelátók által határolt 119×80 méteres területen, a fű pedig szeptemberben kerülhet a helyére.

– Az ütemtervet tartják az építők, a téli időszakban a kemény hideg miatt összeszedett néhány napos csúszást a projekt befejezéséig sikerül lefaragni, a tervezett befejezés végső dátumát jelenleg nem fenyegeti veszély – válaszolta érdeklődésünkre Pásztor Ervin. – Hamarosan a tetőszerkezet sarokrészei is a helyükre kerülnek és ezzel is tovább rajzolódik a stadion végleges formája. Az acélszerkezet felül trapézlemez-burkolatot kap, alulról pedig alumíniumhab lesz a borítás. Ez nemcsak a látványt emeli, de jó akusztikai tulajdonságai miatt felerősíti majd a szurkolók hangját. A tető belső szélére polikarbonát kerül majd azért, mert ez átereszti a napfényt, és így segít a pálya gyepszőnyegének könnyebb életben tartásában. A fű locsolásához a vizet a stadionhoz tartozó ciszternákból nyerjük ki, ahová a tetőről lefolyó esőt gyűjtjük össze tartályokban.

A sarkokon lesznek a beléptetőpontok | Fotó:: Ádám János

Lassan eléri

A klubház is lassan eléri végső magasságát, már a legfelső szintet betonozzák, ahol a hátsó részen a gépészet, előtte pedig a sajtó kap majd helyet. Felülről lefelé haladva az látható, hogy a második emelet, a 20 darab skybox, vagyis zárt páholy szerkezeti szempontból már készen van, és az első emeleti 500 fős VIP-terem terasza is szinte már csak a berendezéséért kiált. A földszinten a hazai és a vendégcsapat öltözőjének kialakítása már megkezdődött, ide már tégla válaszfalak is beépítésre kerültek.

Épül a harmadik szint a klubházon, a lelátó feletti nyitott rész lesz a VIP-terasz, felette a Sky-boxok láthatók | Fotó: Ádám János

A stadion nyugati oldaláról az északira érkezve már látszanak az Andrássy útra néző, 500 négyzetméteres fogadóépület körvonalai, amelyben – az eredeti tervek szerint – ennek a kétharmadát elfoglaló vendéglátó egység, a DVTK ajándékboltja és a DVTK-múzeum kapott volna helyet. Azért a feltételes mód, mert úgy tűnik, hogy ez utóbbi nem kerül ide.

– Az eredeti elképzelés az volt, a DVTK labdarúgócsapatát működtető gazdasági társaság vezetőivel abban állapodtunk meg, hogy 50 négyzetméteren itt kap helyet a múzeum – mondta Pásztor Ervin. – Időközben azonban a diósgyőri vezetők jelezték, hogy az ajándékbolthoz az eddig tervezettnél nagyobb területre lenne szükségük, és azt kérték, hogy a múzeumnak szánt helyet is kaphassák meg, így jelen állás szerint a múzeumi relikviák a főépületben kerülnének kiállításra. Ez nem jelenti azt, hogy a nagyközönség, a szurkolók, a diósgyőri stadionhoz érkezők ne láthatnák a relikviákat, ugyanis stadiontúra keretében, amelynek során be lehet majd járni az egész létesítményt, a klub történelméhez tartozó tárgyak, emlékek megtekinthetők lesznek.

Mit vár az ügyvezető?

Kíváncsiak voltunk arra, hogy az építkezés során melyek azok a mérföldkövek, amelyeket Pásztor Ervin a legjobban vár.

– A stadion végleges karakterét már határozottan mutatja majd a tető fedése, amelynek látványát nagyon várom. Fontos lépés a gyepszőnyeg lefektetése szeptemberben, amikor a betonszürke építményben megjelenik a pálya üde zöld foltja. A következő valóban látványos változás pedig a székek elhelyezése lesz – tudtuk meg Pásztor Ervintől.

– Berecz Csaba –

A hosszanti rész (a Napos oldal) saroktól sarokig, a keleti oldalon, kívülről | Fotó: Ádám János

