A fiúk sportjában érvényesülne a borsodi lány

A fiúk sportját választotta egy tizenéves telkibányai lány. Kovács Dorka ralifutamokon fertőződött meg a benzingőzzel, de számos objektív ok miatt végül a családdal együtt úgy döntött: versenyzőként egy másik szakágban mutatkozik be. Dorka még nagyon fiatal, mégis befogadták a fiúk. Tudását megmutatta már számos helyen. Tövig nyomta a gázpedált Máriapócson, a Kakucsringen, de Ausztriában is részt vett már több futamon. Borsod megye egyetlen lány versenyzőjeként.

– Nagyon sokáig ismerkedtem, barátkoztam az autósporttal, eleinte csak a rally-val – tekintett vissza kezdetekre Kovács Dorka. – Érdekes, mert nem volt szerelem első látásra, a vonzalom egy hosszabb folyamat alatt alakult ki. Két évvel ezelőtt az első rallycross versenyen nézőként beleszerettem az egészbe, előtte sokat jártunk rali versenyekre, és amikor csak tudtam gokartoztam. Aztán jött az ötlet, hogy mi lenne, ha kipróbálnám magamat a szakágban.

Olcsóbb, biztonságosabb

Dorka, és a család azért döntött utóbbi mellett, mert a fiatal lány számra biztonságosabbnak tartották, és anyagi szempontból sem tűnt annyira megterhelőnek, mint a rali. Ráadásul a Junior Kupában már tíz éves kortól engedélyezik a versenyzést, a rallyban viszont jogosítvány szükséges ahhoz, hogy valaki licenchez juthasson.

– A rallycross izgalmas világ. Több az autó a pályán, nagyok a „test-test elleni” csaták, küzdünk egymással és a stopperórával – folytatta Kovács Dorka. – Manapság egyébként az autósportban nagyon nehéz helytállni. Kevés a támogató, pedig rengeteg a tehetség. Sokan ezért ülnek otthon, mert önerőből nem tudnak belevágni a technikai sportba. Egyelőre engem is a szüleim szponzorálnak, néha akad egy-két támogató, de elég nehéz őket megfogni. Eleinte hobbinak gondoltam, de aztán rájöttem hogy én később is folytatnám, nagyon tetszik. Idővel szeretnék feljebb lépni, kategóriát váltani. Ez természetesen attól is függ, hogy milyen eredményeim lesznek, viszont a lelkesedésem és a motiváltságom sosem hagy el. Szívesen elindulnék néhány külföldi, komolyabb versenyen is, de ezek most még távolinak tűnnek.

Közel a srácokhoz

Kovács Dorka hozzátette: mivel a kategóriában ő legidősebb, néha úgy érzi, hogy a mezőnyben van néhány kisöccse. A hangulat minden egyes hétvégén kiváló. A srácoknak természetes, hogy vannak lányok közöttük, hiszen ők érkeztek hamarabb. Ebből soha nem volt semmilyen nehézség, vagy probléma.

– Az élmezőnyben van három-négy fiú, akiket nagyon nehéz megfogni, de nem lehetetlen – szögezte le a telkibányai lány. – Úgy érzem a tempóm meg van, a srácoktól tizedekre eltérő időket megyek. A lehetőség mindig ott van az első hely megszerzésére. Idén hét versenyből áll a Junior Kupa. ebből három már lezajlott. Eddig nem alakulnak fényesen a dolgok, de összeszedem magam. Próbálok minél többet edzeni, és mentálisan is a toppon lenni. Idén többször szeretnék a dobogóra állni, de ez már csak rajtam múlik. A családom amiben csak tud, támogat és segít. Ha éppen nem vagyok a kellő formában, akkor lelket öntenek belém. Ezért az egészért nekik vagyok a leghálásabb. A nővéremet külön kiemelném, borzasztóan sokat segít, a rajt előtti-utáni pillanatokban mindig ott van. Innen is köszönök apukámnak, anyukámnak és a testvéreimnek mindent. Bízom benne, hogy az előttünk álló években egyre sikeresebb leszek, a belém fektetett bizalmat meg tudom hálálni feléjük.

ÉM-ME

Székesfehérvár Rallye - Négy futam, három győztes Miskolc, Székesfehérvár - A székesfehérvári aszfalton Vincze Ferenc győzött a hazai ralibajnokság negyedik versenyhétvégéjén. A bajnokság feléhez érkezve egyre szorosabb, egyre kuszább az élmezőny az ORB-ben. A szezonnyitó Eger Rallye-n, majd Miskolcon is Hadik András volt a leggyorsabb, három hé... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA