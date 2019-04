A fiúcsapat évek óta együtt jár locsolkodni Miskolcon

Húsvéthétfő a locsolkodás napja volt, sokan keltek útra az idén is, hogy megöntözzék az ismerős lányokat és hölgyeket. Útra kelt egy különleges csapat is, a Herman Ottó Gimnázium volt diákjai, akik középiskolás koruk óta együtt látogatják meg lány osztálytársaikat. Bár a fiatalemberek már egyetemisták, de közös húsvéti locsolkodáshoz még mindig ragaszkodnak. Mi akkor kaptuk őket lencsevégre, amikor Kavalecz Aidához toppantak be egy kis locsolásra.

Csóka Áron verssel is készült: „Az idén nem készültem verssel,/ de remélem, így is csörög a csokipersely”. Járt érte a csokitojás.

A locsolkodás után alkalom adódott a fiúkkal egy kis beszélgetésre. Elmondták, tulajdonképpen a húsvét az az ünnep, amikor a régi barátok újra találkozhatnak, és együtt eltölthetnek egy napot. Ráadásul ilyenkor a lányokkal is találkoznak. Megtudtuk, öt éve már, hogy együtt locsolkodnak, tavaly rekordot állítottak be, mert reggel 7 órától este 7 óráig tartott a közös locsolkodás.

Megint 16 évesek

– Igaz, az érettségi óta eltelt négy év, mindannyian komoly dolgokba kezdtünk, de amikor összejövünk, megint 16 évesnek érezzük magunkat – mondta Csorba Mór.

Csilik Levente pedig, aki külföldön tanul, arról mesélt, hogy a locsolkodás miatt jön haza ilyenkor, hiszen Németországban nem ismerik ezt a szokást.

A fiúk abban is egyetértettek, hogy egyedül nem indulnának el locsolkodni, de így, együtt, igazi közösségi élményt jelent.

ÉM-HE

