Tiszalúc – Szalonna 2-3 (1-2)

Tiszalúc, 150 néző. V:.Sveda.

Tiszalúc: Tóth D. – Fekete. Horváth Lajos, Tálas (Szendi), Glonczi I., Petruska, Glonczi R., Tóth (Nótár), Balogh (Galamb), Glonczi Krisztofer, Dani. Edző: Végső Zoltán.

Szalonna: Mida S. – Hankó Zs., Váradi (Horváth Levente), Lakatos, Mida A., Kalocsai R. (Horváth Lajos), Hankó G., Kalocsai B., Kertész A., Kalocsai I., Kálló. Edző: Kertész Attila.

G.: Balogh, Glonczi R., ill. Kálló (2 – egyet 11-esből),. Kertész A. Jók: senki, ill. az egész csapat. Ifi: 9-1.

Végső Zoltán: – Ma nem voltunk egységes csapat. Naggyá tettük a vendég kapust. Megérdemelten vitték el a 3 pontot.

Kertész Attila: – Keményen játszó hazaiak ellen remek játékkal megérdemelt győzelmet arattunk.

Dédestapolcsány – Bódvaszilas 4-0 (2-0)

Dédestapolcsány, 100 néző. V.: Tóth I. T.

Dédestapolcsány: Simon – Tózsa Dédesi, Kónya I., Mészáros, Lázi László, Zsámbok, Pál (Lázi Lóránt), Schveiczer, Kónya K., Lázi Gy., Koós. Elnök: Galuska József.

Bódvaszilas: Rémiás M. – Rémiás T., Menyhárt, Bári K., Bárczi, Kalász, Varga, Bári L., Lukács, Pandák, Bubenkó. Edző: Nagy Attila.

G.: Lázi L. (3), Kónya. Jók: Lázi L. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat ill. senki. Ifi: 2-5

Galuska József: – Köszönöm szépen a fiúk hozzáállását. Így kellene mindig!

Nagy Attila: – A helyzeteket be kell rúgni, Köszönjük Lázi Lacikának, hogy nem lett két számjegyű a vereségünk… A jövőn mindenkinek el kell gondolkodnia. A FIFA számítógépes játékkal még senki sem tanult meg focizni…

Szirma UDSC – Sajóvámos 3-2 (1-2)

Miskolc-Szirma, 150 néző. V.: Veréb.

Szirma: Mitterpach – Szabó L., Tóth, Repei (Barnóth), Oláh, Terdik, Reispler, Ináncsi, Polyák (Orosz), Szabó L. (Gulyás), Kóti. Edző: Mátraházi Tamás.

Sajóvámos: Szendi – Varga (Körtvélyesi), Stefán, Hunyadi, Tóth, Husonyicza (Lövei), Lengyel, Csikós, Paszternák, Kovács, Gelyeta. Edző: Sugár Szabolcs.

G.: Oláh, Szendi (öngól), Terdik, ill. Tóth (2). Jók: az egész csapat ill. Tóth. Lengyel, Stefán. Ifi: 3-2

Katona Tamás csapatvezető: – A szív diadala volt! Gratulálok az ifinek is a győzelemhez.

Takács Gábor elnök: – Szegény embert az ág is húzza. A csapatra ma egy rossz szavam sem lehet, de ami ősszel befelé pattant az most kifelé… Amit akkor adott Fortuna, most azt szedi is vissza szépen…

Alsózsolca – Miskolci VSC 3-2 (0-1)

Alsózsolca, 400 néző. V.: Rúsz.

Alsózsolca: Mulató – Ivancsó, Nagy Zs., Horváth I. S,. (Dudás), Horváth T., Hegedüs, Hajdú, Rontó (Nagy Á.), Bódi, Horváth II. S., Vadász. Edző: Hegedüs Csaba.

MVSC: Gergely – Jóner, Barna, Nyirkó, Péter, Nyíri, Fizer B., Kovács, Kele, Fizer R., Illovai. Edző: Jóner Gábor.

G.: Vadász (2), Horváth II. S., ill. Nyíri, Péter. Kiállítva: Horváth I S. (78. kispadról), ill. Illovai (50.) Jók: Vadász (a mezőny legjobbja)), Bódi, ill. az egész csapat. Ifi: 0-11.

Hegedüs Csaba: – Küzdelmes, fordulatos mérkőzésen a 3 pont megszerzése ma a lényeg. A játékvezető kezéből kicsúszott a mérkőzés irányítása. Hála Istennek nem történt súlyos sérülés.

Jóner Gábor: – Küzdelmes, harcos mérkőzés volt. Emberhátrányban is méltó ellenfelei voltunk egy jó csapatnak, de most ilyen szériában vagyunk.

ÉM

