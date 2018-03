„A fiatalság szeret és akar énekelni”

Encs Kultúrájáért Díjat vehetett át nemrég Buchala István, az encsi Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI igazgatóhelyettese. Ezenkívül az Abaúji Pedagógus Kórus karnagya és a városi ünnepségen egyedül ő ül, amikor a Himnuszt és a Szózatot éneklik az ünneplők. Hiszen ő kíséri az éneket ­zongorán.

Nagy álmom, hogy létrehozzak egy iskolai zenekart.” Buchala István

Encs művészeti és kulturális életében betöltött szerepéért kapta a kitüntetést. Hogyan lett aktív résztvevője a város kulturális életének?

Úgy kerültem 1997-ben Encsre, hogy egy művészeti iskola keresett meg azzal, tanítsak zongorát a gyerekeknek. Azonban előtte egy évvel már felkért az encsi székhelyű, Abaúji Pedagógus Kórus, hogy kísérjem őket orgonán a kassai fellépésükön. Tulajdonképpen így indult ez az egész. Az idén 60 éves kórust ma már én vezetem, a kassaiakkal pedig azóta is kiváló az együttműködés, Finnországban is voltunk együtt. A városi ünnepségen én kísérem zongorán a Himnuszt és a Szózatot, de a gyerekekkel is gyakran felléptünk. Az egyik kollégámmal, Homoki János klarinéttanárral sokat koncerteztünk az elmúlt években. Azt hiszem, a díjat ezekért a tevékenységekért kaptam, de nagyon meglepett, hiszen az ember soha nem az elismerésért dolgozik.

Az iskola igazgatóhelyettese is. Marad idő mindenre?

Az igazgatóhelyettesi munka sok időmet elveszi, és azonkívül még képviselőtestületi tag is vagyok. Úgyhogy mára a pedagóguskórus vezetése maradt meg, valamint van egy szalonzenekarunk, amivel bálokban, lakodalmakban lépünk fel, bár ezt a szabadidőnkben csináljuk két zenetanárral.

Mennyire vonzó a pedagógusok számára a pedagóguskórus?

Azt kell mondjam, hogy a kórus sajnos haldoklik, mert lassan elfogyunk. Nincs utánpótlás. Nehéz meggyőzni a kollégákat, hogy jöjjenek énekelni. Annyira persze nem vagyok elkeseredve, hiszen még vannak tagok, de szívesen látnánk újakat is. Minden országos pedagóguskórus-találkozón ott vagyunk, mi képviseljük a régiót. Ma már több a kórusban a szikszói pedagógus, mint az encsi, de a próbák itt vannak Encsen. Amikor az Észak-­Magyarország magazinjában megjelent, hogy április 28-án tartjuk a kórus fennállásának 60. évfordulójára rendezett ünnepséget, többen felhívtak, hogy jönnek ők is.

Említette, hogy zongorát jött tanítani Encsre. Végzettségét tekintve zongoratanár?

Sajnos nem. Történelem- ének-zene szakon végeztem Egerben 1997-ben. Nagyon fájt, hogy az első 10 évben nem taníthattam történelmet, mert akkor zongoratanár voltam, mégpedig végzettség nélküli. Azóta sincs diplomás zongoratanár a városban. Én egyébként kézzel-lábbal tiltakoztam, hogy zongorát tanítsak, de végül azért maradtam, hogy az idős szüleim közelében maradhassak. Ők Tornyosnémetiben laktak, nekem pedig Nagyrozvágyon lett volna állásom. Már majdnem aláírtam a szerződést, amikor hívtak Encsre. Itt maradtam, ez már a 21. tanévem az iskolában. Egy darabig gitárt is tanítottam, és énekkart is vezettem, amikor 2012-ben megalakult a mostani ­katolikus iskola.

A pedagógusmunkában megtalálta az örömét?

Igen, a zenén keresztül. Bár a történelmet is nagyon szeretem, de valahogy úgy hozta az élet, hogy az másodlagos szerepet töltött be az életemben. Nagyon fájlaltam azt is, hogy az első tíz évben nem kaptam osztályt, mert a zenetanárság lekötötte minden időmet. De 2007-től osztályfőnök lettem, az jelentette az igazi kötődést a gyerekekhez, mert osztályközösséget kialakítani teljesen más, mint egyesével zenére oktatni a növendékeket. Az igazgatóhelyettesi munkát azonban nem szívesen csinálom. Szívesebben lennék osztályfőnök, de nem volt senki, aki elvállalta volna ezt a feladatot. Heti 7 óra énekóra maradt.

Hogy lehet a gyerekeket közel hozni a zenéhez vagy a történelemhez?

Különféle varázslással. Én például az énekórán soha nemcsak éneklek, hanem mindig viszek valamilyen hangszert is, amivel kísérem a gyerekeket. Ezt nagyon szeretik. Hál’ istennek, a fiatalság szeret és akar énekelni, csak nekik is feladatuk van, kevés az idejük erre.

Meglepetés volt a kitüntetés?

Igen. Sejtettem azért valamit, mert a művelődési központ igazgatója felhívott, és a munkásságomról kérdezgetett, de aztán az előző nap szóltak, hogy úgy készüljek, hogy kitüntetést kapok. De ennek ellenére nagy meglepetés volt és nagyon-nagyon jó érzés. A tapsoló embereken láttam, hogy ők is örülnek, többen megjegyezték, hogy jó helyre került a díj. Természetesen nem ez motivál, az embernek a vérében van, hogy ha lehetősége van, akkor tegyen hozzá valamit a közösség kulturális életéhez.

Milyen tervei vannak a jövőre?

Jó lenne lerázni ezt a rengeteg adminisztrációs munkát, és visszatérni a tanításhoz. Nagy álmom, hogy létrehozzak egy iskolai zenekart. A gyerekek nemcsak énekelnének, de zenélnének is. Többen tudnak zongorázni és gitározni, ez már jó alapot jelentene, és ebből valami nagyobb dolog születhetne. Van két dobfelszerelésünk is, hátha rá tudnék venni egy-két fiút, hogy doboljon. És szeretném a pedagóguskórust is fejleszteni, de nem tudom, sikerül-e.

– Hegyi Erika –

Névjegy: Buchala István

Született: Miskolc, 1975.

Tanulmányok: OMCE (Országos Magyar Cecília Egyesület) Kántorképző 1991. Budapest; Történelem – Ének-zene szakos tanár 1997. Eger; Közoktatási vezető 2016. Jászberény

Munkahelyek, foglalkozások: Kazinczy Ferenc Ált. Isk. és AMI Encs, zongoratanár, ének-zene tanár, osztályfőnök 1997-2012; Szent László Katolikus Ált. Isk. és AMI Encs, történelem, ének tanár osztályfőnök, igazgatóhelyettes 2012-; Római Katolikus Egyházközség Encs, kántor 2003-

Kitüntetések, elismerések: Encs Kultúrájáért 2018.

Család: feleségem bölcsődei dajka, három gyermekünk van: 15, 10, 5 évesek (nagyon büszke vagyok rájuk!).

Szabadidő: zene, nagy családi ­kirándulások.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA