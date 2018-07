A fiatalok is szeretik a tekenőt

Farkas Béla ízig- vérig megyénkbeli fafaragó művész, térségünk számos pontjához erős szálakkal kötődik. Sátoraljaújhelyen jött a világra 1954-ben, Miskolcon él, alkotóműhelye viszont Abaújban, Nagykinizsen található. Évtizedekkel ezelőtt úgy döntött, dédszülei szellemiségéből fog meríteni, felmenői anyai ágon ugyanis tekenős cigányok voltak. A nagykinizsi alkotóházban vájt edényeket, kínálótálakat, tekenőket, kanalakat, edényeket, vágódeszkákat, és minden olyan tárgyat elkészít, aminek helye van egy takaros háztartás konyhájában. Napjainkban divatos eszközöket és olykor olyan tárgyakat is farag, melyek évszázadokkal ezelőtt voltak népszerűek a paraszti kultúrákban. Úgy véli, ismét sikk az igazi, reneszánszát éli a népművészet, és kezdi belátni az emberiség, hogy a műanyagból készített áruk lelketlenek, a kézműves tárgyak viszont magukon hordozzák az iparművész személyiségjegyeit.

Őseim mesterségét hoztam vissza ebbe a modern világba.” Farkas Béla

A fának lelke van

– 1996-tól foglalkozom ezzel, őseim mesterségét hoztam vissza ebbe a modern világba, és a tapasztalataim alapján csak azt mondhatom, újra hódít a fa, és egyre több fiatal menyecske próbálja ki, milyen tekenőben dagasztani a tésztát, és aki egyszer belekóstol ebbe, később már csak így fogja készíteni a kenyeret vagy a süteményt. A fának lelke van, a fa nemcsak akkor él, mikor gyökereivel a földbe kapaszkodik, koronájával meg az égbe nyúlik, hanem akkor is eleven, mikor tárgyakat készítünk belőle. Bizony: a fa sose hal meg – állítja a népművész.

Továbbadja az ősei tudását

– Mi, fafaragók is életet lehelünk bele, mikor a korabeli különböző konyhai eszközöket készítjük, és a házi­asszonyok kezében is újraéled. Azok, akik egészséges szemlélettel bírnak, természetes anyagokkal veszik körbe magukat, és például tekenőben dagasztják a süteménynek valót – tette hozzá Farkas Béla, aki szerint nemcsak az étel alapanyaga számít, hanem az edényeké, tálaké is, melyekben sütnek, tárolnak. Egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy tudását átadja az utókor érdeklődő tagjainak, ezért is vesz részt a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület e heti programjában, melynek keretein belül az abaúji alkotó a megye­székhelyen, az egyesület diósgyőri központjában egész héten várja azokat, akik szeretnék elsajátítani a fafaragás csínját-bínját.

ÉM-JA

