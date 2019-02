A fiatalabbak körében igazán kedvelt az agility

A kutyás sportokat igyekszik meghonosítani Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Szepesi Gábor és felesége, Enikő, akik hivatásos trénerként dolgoznak saját egyesületükben. Szerkesztőségünkben meséltek róla, hogyan vált szenvedélyükké a kutyázás.

– Mindketten gyerekkorunkban kezdtünk ebekkel foglalkozni. Az első kutyámat, amivel komolyabban foglalkoztam, 1994-ben kaptam. Vele már kiállításokra jártam. Aztán szenvedélyemmé váltak a négylábúak, és teljesen beépült ez a tevékenység az életembe. Jelenleg tíz kutyánk van, amelyek közül néhány már nyugdíjas, de a legtöbb aktívan dolgozó sport- és szolgálati állat – osztotta meg Szepesi Gábor hivatásos tréner.

Minősített mentőkutyák

– Amikor 2009-ben megalapítottam az egyesületet, akkor a sportkutyázás volt a cél, de 2012-ben belépett az életünkbe a mentőkutyás képzés, amit dr. Mezősi Tamásnak, az alapítványunk kuratóriumi elnökének köszönhetünk. Azóta mentőkutyás szakszolgálatot is működtetünk, és a bükki mentőcsoportnak minősítést szereztünk. Tíz mentőkutyánk között rendelkezünk területkutató és romkereső vizsgázott kutyákkal, amelyek az egész megyében bevethetőek, és a nyomkövetők is felkészítés alatt állnak. Több vizsgával rendelkező sportkutyánk van, köztük Európa-bajnok súlyhúzó és magasugró. A fiatalok körében újabban nagyon felkapott az agility sportág, ahol akadálypályán kell közlekedni az ebbel. Ezenkívül most kezd népszerűvé válni az obedians képzés, ami engedelmességet, őrző-védő és nyomkövető részt tartalmaz – foglalta össze a kiképző.

Sport okos kutyáknak

Az agilityvel kapcsolatos tudnivalókról Gábor a feleségének, a sportág specialistájának adta át a szót.

– A civilek közül nagyon sokan szeretik kipróbálni ezt az akadálypályás sportot, de kevesen jutnak el benne magas szintre, mert alapozást és speciális elvárásokat igényel a kutyákkal szemben. Megkötéseink egyébként nincsenek, de a rövid lábú, tacskószerű kutyusok nem tudják átugrani az akadályokat, ezért őket nem vállaljuk a felkészítés során. Egy negyvenszer negyven méteres pályán hat-nyolc méterre találhatók egymástól az akadályok, ahol a gazdi és a kutya együtt fut. Az akadályok száma húsz fölött van, és a nehézséget az jelenti, hogy ezeket előre meg kell jegyezni ahhoz, hogy valaki jól tudjon teljesíteni – hangsúlyozta Szepesi Enikő.

– Nálunk hobbiszintű versenyek szoktak csak lenni, mert tavasszal általában lelkes kezdők jönnek, akiknek a fele őszre lemorzsolódik. Télen pedig a kutyák védelme miatt nem tartunk tréninget. Ahhoz, hogy valaki magas szintre jusson az agilityben jó, ha a kutya szeret sokat mozogni, be tudja osztani az erejét és remek memóriával rendelkezik, és nem árt, ha a gazdi jó kondícióban van. Legközelebb Mezőkövesden találunk eredményes agility versenyzőket, Kovács Ágit és csapatát – mutatta be Enikő.

