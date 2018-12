A fiatal DVTK és a potenciál

A labdarúgó NB III. Keleti csoportjában szereplő Diósgyőri VTK-tartalék együttese 11 pontot gyűjtött az őszi 16 fordulóban, így kieső helyről várhatja a tavaszi folytatást, 5 egységre van a biztos bennmaradást eredményező 12. helytől. A diósgyőri fiatalok az ősz folyamán három együttest győztek le, a Salgótarjáni BTC-t (idegenben) és az Eger SE-t (hazai pályán), valamint az év utolsó játéknapján a Sajóbábonyi VSE ellen diadalmaskodtak (idegenben). A Gyöngyösi AK és a Cigánd SE elleni, két hazai bajnokijukat döntetlenre hozták, a további 11 találkozón viszont vereséget szenvedtek.

Rajt előtti döntés

– Az őszi szereplés értékelését egy fontos ténnyel kezdeném: a rajt előtt született egy döntés a klubnál, az, hogy ennek a szezonnak egy alaposan megfiatalított kerettel fogunk nekivágni. Tudtuk jól, hogy ez az út rögös lesz, nem feltétlenül lesz kikövezve vagy, hogy fényes sikerektől nem lesz tarkított. Azért, mert olyan fiatalok jutnak játéklehetőséghez, akik korábban az NB III-ban nem szerepeltek, és többségük eddig az U19-es korosztály második vonalában játszott. Tisztában voltunk azzal, hogy időre van szükség, hogy tapasztalatot szerezzenek a felnőttek között. Ettől függetlenül eredményesség szempontjából többet vártunk, de abszolút nem vagyunk reménytelen helyzetben, a tekintetben, hogy elérjük a célunkat, hogy bennmaradjunk a harmadik vonalban. Ebben a keretben, a csapatban rengeteg potenciál van még, messze nem érte el a képességek, lehetőségek maximumát az eddigi teljesítmény.

Mit vár?

Arra a kérdésre, hogy mit vár tavasszal a diósgyőri fiataloktól az NB III-ban, a csapat edzője a következőket mondta:

– Hogy, amit az ősz utolsó mérkőzésén, a Sajóbábony ellen mutattak, az folytatódjon a tavaszi első fordulóban. Ugyanis ezen a meccsen nagyon koncentráltan játszott a csapat, továbbá sikerült elkerülni azokat az eddigi egyéni hibákat, ami a tapasztalatlanság számlájára volt írható. Remélem az érettség jelei erősödnek 2019-ben, ugyanakkor kíváncsian várom, hogy picivel nagyobb nyomás alatt, ki hogyan teljesít majd. Ugyanis ősszel türelemmel voltunk, de az új évben kellenek a pontok a bennmaradáshoz, így minden egyes találkozónak nagy jelentősége lesz. Az őszi meccsek azt mutatják, hogy két találkozó – a DEAC és az ESMTK elleniek – kivételével nem játszottunk alárendelt szerepet, megvoltak a győzelmi, pontszerzési esélyeink, úgyhogy nem kell tartanunk a tavasztól. Vannak olyan hibák, amelyeket ki kell küszöbölnünk, ezek közé tartozik, hogy sok gólt kaptunk pontrúgásból – ami a koncentráció hiánya –, de ennek is megvan az oka, nevezetesen, hogy az U19 II. osztályban ebben a szegmensben más volt a „tempó”.

Értékmérő

Vég Csongor arról is beszélt, hogy két olyan játékosuk is komoly sérülést szenvedett, Ivánka Patrik és Szabó Balázs személyében, akik az NB III-ban már szereztek némi rutint, és ezzel összefüggésben a szárnyaik alá tudták volna venni a többieket. Az edző reményét fejezte ki, hogy tavasszal, visszatérésükkel erősödik a csapat.

– Nem akarok nagyon szakmázni, de egy jó ideig kerestük azt a felállást, amivel eredményesek tudunk lenni. Eleinte egy ékkel játszottunk, de a támadójátékunk ekkoriban kevés helyzetet eredményezett. Szezon közben váltottunk, a felnőtt csapathoz hasonlóan két támadós felállásra, három védővel, és öt középpályással, és ez több pozitívumot hozott – mondta Vég Csongor, aki arra a kérdésre, hogy kik azok, akik előbb, vagy utóbb a felnőtt csapatban is értékek lehetnek, így felelt: – Bárdos Bence ezt az osztályt már kinőtte, amit jelez, hogy az első csapatnál többször lehetőséget kapott. Tóth Borisz 16 évesen abszolút megállta a helyét. De Bukrán Erik esete is jó példa a fiatalok számára. Az, hogy ha valaki nap nap után keményen dolgozik, megkaphatja a lehetőséget, és az elvégzett sok munkával helye lehet az első csapatban. A mi NB III-as együttesünk legnagyobb értékmérője, hogy mennyi játékost tudunk feladni az első csapat keretébe, hogy mennyien mutatkoznak be az élvonalban, vagy hogy egy közelebbi eseményt mondjak, hogy mennyien utaznak majd el Törökországba, a felnőtt gárda edzőtáborába. Remélem, hogy nem egy, kettő olyan labdarúgó lesz az útra kelők között, akikkel az ősz folyamán az NB III-ban együtt dolgoztunk.

Gólszerzők:

3 gólos: Bárdos Bence, Mertse Ábel.

2 gólos: Szűcs Kornél, Varga József.

1 gólos: Erdősi Dominik, Farkas Marcell, Korbély Kristóf, Tóth Borisz.

