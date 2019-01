A férfiakat még mindig nehéz elküldeni szűrésre

Az észak-magyarországi régióban halnak meg a legtöbben krónikus betegségekben egész Európában. A számok megdöbbentőek: az európai átlag 549 haláleset 100 ezer lakosra vetítve, nálunk pedig több mint a duplája, 1169.

A nők tudatosabbak

Az adatok hátterét kutatva kérdeztük dr. Poncsák Csaba, háziorvost, a Praktizáló Orvosok Szövetségének elnökét.

Elöljáróban jelezte: pontos választ nem tud adni a régiónkat érintő lehangoló adatokra, mert annak jobban utána kellene nézni, de munkája során azt tapasztalja, hogy az itt élő emberek is egyre egészségtudatosabban élnek. Igaz, ez elsősorban a nőkre igaz, mert egyelőre ők tartják fontosnak az egészséges táplálkozást, a testedzést, és azt, hogy szűrővizsgálatokra járjanak. A férfiak lemaradásban vannak. Őket rendkívül nehéz elküldeni szűrővizsgálatra vagy bármilyen szakrendelésre.

Az elnök megjegyezte: a rossz statisztikai adatok nyilván az életszínvonallal is összefüggésben vannak. Nálunk fele annyi az átlagkereset, mint például a fővárosban. Régiónkban a rendszerváltozás után bezártak a gyárak, nagyon sok ember munkanélküliként tengette az életét. Az alacsony jövedelmekből és segélyekből pedig nem könnyű egészséges ételeket vásárolni.

Összefüggések

A problémára Bencsik Andrásné, a Független Egészségügyi Szakszervezet alelnöke sem tudott pontos választ adni, mint mondta, az további kutatásokat igényelne. Azt azonban kifejtette: az emberek rossz egészségügyi állapota mindenképpen összefüggésben van az életszínvonallal és a szociális helyzettel. Az észak-magyarországi régióban fejletlenebb a gazdaság, alacsonyabbak a bérek, magasabb a munkanélküliség, alacsonyabb az emberek iskolai végzettsége. Ezek pedig mind összefüggenek az egészségi állapottal.

„Nemrég végeztünk egy olyan felmérést, hogy a nővér- és orvoshiány összefüggésben van-e a krónikus betegségekben elhunytak számával. Kiderült, hogy nagyon is, hiszen ha hónapokat kell várni egy-egy szakrendelésre, az nem segíti a betegek gyógyulását, vagy mire orvoshoz kerülnek, meg is halnak. Ez a felmérés országosan folyt, de Észak-Magyarország még nehezebb helyzetben van abból a szempontból, hogy például kevés a háziorvos. Ebben a régióban van például a legtöbb betöltetlen háziorvosi praxis. De a kórházakból is sokkal több orvos és nővér hiányzik a fejletlenebb régiókban” – mondta az alelnök.

