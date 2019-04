A feltámadásig követték végig Jézus útját Tokajban

A virágvasárnapi Jeruzsálembe érkezéstől a Jézus feltámadásáig tartó időt bemutató misztériumjáték az évek alatt idegenforgalmi látványossággá nőtte ki magát.

A mintegy harminc szereplővel zajló előadás civil kezdeményezésre jött létre kilenc éve. A szereplők közt a városért és a vallási hagyományok megőrzéséért tenni akarók között orvosok, papok és lelkészek, vállalkozók, valamint a város polgármestere is jelen vannak, a program húsvét előtt hagyománnyá vált.

– Van egy stabil csapat, amelyik mindig részt vesz a programban, de a közönségben is vannak számosan, akik visszajárnak – emelte ki dr. Simon Csaba, a passiójáték ötletgazdája. A cél az volt, hogy a húsvét keresztény gyökereit mutassák be, és az ünnep előtt az emberek lelkileg is feltöltődjenek.

Közeleg a jubileum

A jövőre tizedik évfordulóját tartó passiójáték megújítására is vannak már ötletei a szervezőknek. Pénzbeli segítséggel a jelmezeket és az eszközöket megújíthatnák, amivel még látványosabbá és még hitelesebbé tehetnék az előadást.

