A felnőttek között, a fejlődésért a VRCK juniorok új játékosa

A hétvégén nem csak a Vegyész RC Kazincbarcika felnőtt férfi röplabdacsapata kezdi meg az évadot, hanem a második vonalban szereplő VRCK U21-es, vagy ha így jobban tetszik junior együttese is. Ahogy az előző évadban, így a mostaniban is kötelező az élvonalbeli csapatok számára, hogy junior korosztályos együttesüket a felnőttek között versenyeztessék. Így az NB II-ben, a nyolc csapatos Keleti csoportban, a hét ellenfelével szemben, oda-vissza meg kell mérkőzniük a barcikai fiataloknak, összesen 14 meccset lejátszva, ami után a csoport­rájátszásában már nem vesznek részt, hanem a juniorok mezőnyében zárják az évadot.

Jó és rossz is

A VRCK U21-es együttese szombaton 17.00-tól egy másik junior gárda vendégeként, a Debreceni EAC U21-nél játssza első bajnokiját.

– Nálunk az U21-es csapat együtt készül az U19-essel, és a cél az, hogy minél eredményesebben szerepeljünk az NB II-ben – mondta Daniel Oravec utánpótlás vezetőedző, aki Bokor Elek edzővel együtt trenírozza az említett két gárdát. – A fiatalok számára fontosak ezek a bajnokik, azzal együtt is, hogy lehet ennek a jó mellett rossz oldala is, amikor például egy olyan felnőtt gárdával találkoznak, amelyiknek alacsonyan van a motivációs szintje. Szerencsére nem ez a jellemző, vannak olyan játékosok a mezőnyben, akiktől lehet tanulni.

A központi szerepről

Mint arról korábban beszámoltunk, Kazincbarcika, a Magyar Röplabda Szövetség döntése értelmében 5 megyének lett férfi, fiú vonalon a képzési centruma, röplabdában.

– Ez nagy felelősség, nagy lehetőség, szeretnénk megfelelni, ezt a helyzetet kihasználni – mondta Dudás András, a VRCK utánpótlás szakmai igazgatója. – Minden korosztályban a bázis szélesítésére törekszünk, de a legkisebbeknél van erre a legnagyobb lehetőség. Kazincbarcikán három általános iskolában is jelen vagyunk már, szinte biztos, hogy Edelényben is sikerül létrehoznunk a görögkatolikus iskolában egy csoportot, de a városhatáron túl Ózdon léptünk előre a legnagyobbat. Olyannyira, hogy a barcikai 9 edző mellett Ózdon további 4 fő edzőt foglalkoztatunk, és utóbbi helyről ifjúsági és serdülő csapatot is neveztünk a bajnokságba, vagyis ezekben a korosztályokban – a barcikaikkal együtt – két-két együttest versenyeztetünk. A mennyiséget céloztuk meg az első évadban, és ebből folyamatosan minőség felé szeretnénk haladni. Elsősorban a saját nevelésű játékosokkal, de tehetséges fiatalokat bárhonnan szívesen látunk. Jó példa erre, hogy a nyári tehetségkutatónkra nemcsak a régióból, hanem a megye­határon túlról is érkeztek röplabdázók, például Gyöngyösről, Kunhegyesről. Az akkori 12 fős, 16–21 évesekből álló csoportból voltak, akiket marasztaltunk, és közülük néhányan vállalták is, hogy lakhelyet váltanak, hogy Barcikán folytatják tanulmányaikat, mint például Pálfi Gellért, aki Szarvasról érkezett, és 204 centi magas, vagy Földes Dániel, aki Kunhegyesről költözött ide.

ÉM-BCS

A mezőny

Vegyész RC-Kazincbarcika U21, MEAFC-Miskolc, Szolnok U21, Nyíregyháza, Gyöngyös, Pénzügyőr-Debrecen, Debreceni EAC U21, Kecskemét U21.

