A felkelő nap órája

Ez a két japán óramárka igen elterjedtté, népszerűvé vált az egész világon. Minden éveben fej-fej mellett haladtak egészen addig, amíg a Citizen egy óriási választékkal, körülbelül ezer modellel, és egy 20%-kal kedvezőbb árral meglepte a vásárló közönséget. Ez már megalapozta a Citizen óramárka jövőjét az óragyártási kereskedelemben. Ezzel egyidejűleg a svájci óra gyárát romokba dőlt, ugyanis a felhúzóval és automata szerkezettel ellátott órák hatalmas anyagi költségekbe kerültek, hiszen a magas színvonal is elvárt, volt, így az elkészült termékek ára is felszökött.

A japán óramárka neve, Citizen mutatja, hogy a macsós kinézetű férfi órák a polgároknak készültek, hiszen maga a neve is azt jelenti, hogy polgár. Az óragyár célja, hogy olyan órákat gyártson és dobjon piacra amely a polgárok számára is elérhető, és nem szükséges hozzá a társadalmi besorolás. Így mindenki számára elérhetővé válik az óra. Ez hatalmas sikert aratott, így óriási vevőköre lett a cégnek. Hozzátéve, hogy remek minőségűek, és ár szempontból olcsóak, megfizethetőek voltak. Igen precíz, olcsó és tetszetős külsővel rendelkező termékek voltak, így a Citizen közel ezer órából álló modellcsaládot dobott piacra. Ebben megtalálhatjuk a könnyű, műanyag, sportos nyári órákat, egészen a drága, kis strasszokkal, brill-, zafírkövekkel kirakott női ékszerórákig.

Mégis a legkedveltebb a titániumból készült tokos egyedi stílusú férfi karóra, mely szürke színű volt, az acélnál sokkal könnyebbek, mégis ugyanolyan erős anyagot képeznek. Elsősorban a repülőgépgyártásban, és az űrhajózásnál használták. Onnan vette át a Citizen az ötletet, és hatalmas sikert aratott ismét. A titániumnak az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy antiallergén hatású. Azok, akik fémre, nikkelre allergiásak hordhatják bátran, semmilyen allergiás tünetet nem eredményez. A titánium mellett természetesen a nemesacél tokokkal és csatokkal felszerelt órák is megtalálhatók.

A márka hiába indult egy, a polgároknak szóló órának, mégis készültek exkluzív darabok is, melyek árai igen magasak, forintban nézve több százezres nagyságúak. A búváróráknál is láthatóak ezek a nagyságrendű besorolások, valamint a férfi karórák mellett már a női karórák is megjelentek, és igen nagy hangsúlyt kaptak a gyártónál. Ezek az órák a klasszikus formától egészen a napjainkban futó divatos modellekig mind megtalálhatók.

A női karórák több modellre oszlanak, ilyen például a fiataloknak szóló extravagáns külsővel rendelkező óra, míg az idősebbeknek egy visszafogottabb, inkább ékszer jelleget követő órák, amiket különböző kövekkel díszítenek, valamint megjelennek a sportolóknak szánt sportórák is.

A Citizen másik világszabadalma az ekodrive technológia, mely az óra számlapján elhelyezett fénygyűjtő cellákat takar. Ezek a cellák a fény energiát elektromos energiává alakítják és az óra belsejében elhelyezett akkumulátorként működő kondenzátorba továbbítják ezt az energiát. Így nem kell elemet cserélni az órában, ez hatalmas sikert aratott azok körében akik félnek elemet cserélni az órákban, hogy azok után már nem lesznek vízállóak. Szerencséjükre a Citizen már egy kis fényből is képes megfelelő energiát előállítania működésére.

– PR cikk –

