A feljelentés óta nem dolgozhat az alacskai óvóbácsi

Még mindig kényszerpihenőn van Mezey Attila, az az alacskai óvóbácsi, akit egy szülő még szeptember elején feljelentett, mert szerinte az óvodapedagógus bántalmazta a gyermekét. Azóta munkáltatói és rendőrségi eljárás folyik az óvóbácsi ellen, és amíg ez nem fejeződött be, az óvoda vezetője felfüggesztette őt a munkavégzés alól. A szülők a feljelentés első napjától a pedagógus mellett állnak, létrehoztak egy csoportot a közösségi oldalon, „Kiállunk Mezey Attila óvodapedagógus mellett!” címmel, és petíciót nyújtottak át az óvoda vezetőjének azzal a kéréssel, hogy Mezey Attilát helyezze vissza az állásába. Ez azonban nem történt meg, a pedagógus jelenleg táppénzen van.

Hiányoznak neki a gyerekek

Lapunknak elmondta, a napokban felgyorsultak az események, szerdán a rendőrség meghallgatta a szülőket és az óvoda dolgozóit. Ügyvédje intézkedik a munkáltatója felé.

– A gyerekek nagyon hiányoznak, időnként meglátogatom őket, és olyankor körbeölelgetjük egymást. De itthon is van tennivaló, elfoglalom magam. A feljelentés utáni első két hét nagyon nehéz volt, de aztán elbeszélgettem magammal, és rájöttem, hogy tulajdonképpen felesleges rágódni, meg kell várni a vizsgálat eredményét. Erőt ad, hogy a szülők továbbra is mellettem állnak. Mennék vissza a gyerekekhez kézzel-lábbal, hiszen ez az én életem. Abban az óvodában nincs olyan dolog, amihez ne lenne valamilyen közöm. Fákat ültettem, ha kellett, csapot szereltem, egy ideig élelmezésvezető is voltam – fogalmaz az óvodapedagógus, aki egyébként Alacska alpolgármestere.

Korábban megírtuk: Mezey Attila szerint szó sem volt gyermekbántalmazásról. Egy kisfiú, aki második napja volt óvodában, belebokszolt a hasába. A pedagógus reflexszerűen felemelte a kezét, ami a gyerek arcához ért. Otthon a kisfiú azt mesélte, hogy az óvóbácsi megverte őt. Az édesanyja pedig rögtön feljelentést tett.

ÉM-HE

