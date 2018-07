A feladat: rajzokkal feldíszíteni a kamionméretű új könyvtárbuszt

Színes, vidám, a könyvtárbusz hangulatáról és az általa kínált lehetőségekről egyaránt árulkodó külsőt szeretne új, kamionméretű könyvtárbuszának a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. Ehhez kéri a megye gyermekeinek ötleteit: rajzolják le, ők mit látnának szívesen a „mozgó könyvtár” külső felületén. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár új könyvtárbusza 2019. második felétől látogatja majd a megye kistelepüléseit. A „mozgó könyvtár” nemcsak könyveket visz a megye 27 településére, hanem gyors internetre csatlakoztatott számítógépeket, LED-televíziót, multifunkcionális nyomtatót, programokat, tanfolyamokat, játékokat – tehát nagyon sok lehetőséget is. Olyan lesz, mint a többi modern könyvtár, csak sok kerékre épített változatban – emlékeztet felhívásában a könyvtár, amely a pályázatát 1–8. osztályos általános iskolai tanulók számára hirdette.

A kép technikája szabadon választható, bármilyen eszköz (vízfesték, ceruza, zsírkréta stb.) használható. Az alkotások mérete A/4-es és A/3-as is lehet. A rajzlap hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, osztályát, iskoláját, elérhetőségét, valamint azt is rá kell írni, hogy művészeti képzésben részt vesz-e a tanuló. A legszebb és legötletesebb alkotások készítői ajándékot kapnak. A legsikerültebb alkotásokból kiállítás is nyílik a könyvtár központi épületében.

A pályaműveket 2018. szeptember 27-ig kell eljuttatni személyesen (Gyermekkönyvtár, Miskolc, Görgey A. u. 11.) vagy postán (3501 Miskolc, Pf.: 176.) a könyvtárba.

