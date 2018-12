A fehér karácsony elmaradt, de sokan a természetet választották

Legtöbben a meghitt családi ünneplést választották a meleg otthonokban. A miskolctapolcai füves területen csupán kisgyermekes családokkal, néhány futóval és kirándulóval találkoztunk, akik a Barlangfürdő miatt érkeztek.

– Vendégeket várunk délutánra, de előtte kijöttünk kicsit levegőzni, mert ma enyhébb az idő. Mi itt lakunk Tapolcán és nagyon szeretjük ezt a parkot. Mindig nézegetjük, hogyan van karbantartva, mert egyre szépül. Ebben a hidegben nem nagyon lehet mást csinálni, mint sétálni, de a gyerekek számára ez is élvezetes és közben szívesen incselkednek az állatokkal. Az elérhető közelségben úszkáló kacsák, hattyúk és szaladgáló mókusok nagy élményt jelentenek számukra – osztotta meg dr. Domonkos István, két gyermekes apuka.

A szépségért jöttek

Egy másik család mint megtudtuk Tiszafüredről utazott ide – megjegyzendő: sokan választották az ünnepre célpontjuknak a vidékünket.

Veres Alexandra és családja Miskolctapolcán | Fotó: Ádám János

– Jártunk már itt több alkalommal. Nagyon szeretjük Miskolc környékét, mert gyönyörű a táj. Amíg itt vagyunk, szeretnénk meglátogatni a barlangfürdőt. A túrázást is beterveztük, ma még valószínűleg Lillafüredre is ellátogatunk és libegőzünk egyet, mert fürdőzni már csak holnap tudunk majd – mondta el érdeklődésünkre Veres Alexandra, aki kislányával és férjével sétált a tapolcai parkban.

Példát vettünk a családról és mi is Lillafüred felé vettük az irányt. A fehér karácsony idén itt is elmaradt, de néhány hófoltot azért láthattunk a Palotaszálló környékén. Bár a vízesés sajnos csalódást okozott, mert télire elvezették belőle a vizet és a Függőkertekben is viszonylag nehezen lehetett közlekedni, ugyanis csak helyenként szórták le homokkal a lépcsőket, amelyek nagyrészt lefagytak.

Kutyusoknak is élmény

– Mindig Lillafüredet választom, ha szeretnék jó levegőt szívni és szépet látni – kezdte a beszélgetést Tóth László.

– Nagyon szeretem ezt a vidéket, bár sajnos most a vízesés nem működik, ezért be kell érnem a sétával. Volt olyan év, amikor teljesen beborította a fehér takaró a tájat, amit most visszasírok kicsit.

Tóth László és Tasnádi Csilla Kicsivel és Fibivel Lillafüreden | Fotó: Ádám János

Persze azt nem, hogy akkor elcsúsztam az egyik teraszon, de most sem vagyunk messze tőle, mert minden jeges. Feleségemmel és két kutyusunkkal, Kicsivel és Fibivel jöttünk ma ki. Télen néha nagyon fáznak és zizegnek az ölebeink, de most élvezik a mozgást. Egyébként csendesen, nyugalomban, otthon, családi körben töltjük idén a karácsonyt. Mára még azt tervezzük, hogy a fiúkkal megyünk egy kört az adventi villamossal, mert eddig nem volt alkalmunk rá – mesélte László.

Jó levegő és természet

Egyesek turistaként, vagy rokonlátogatóba érkeztek a bükki ékszerdobozba, ahol a befagyott Hámori-tóval sajátos látvány tárult elénk. A járókelők mobiltelefonjukkal örökítették meg a tájat és a háttérben feltűnő Palotaszállót.

– Mi Karcsáról utaztunk ide, mert a fiamék Miskolcon laknak és jöttünk hozzájuk karácsonyozni. Szeretünk természetet járni és az unokát is szoktatjuk a jó levegőhöz. Bár idén a Jézuska rengeteg játékot hozott, úgyhogy odahaza is remekül el tudja foglalni magát. Most délelőtt kiszellőztetjük a fejünket és reméltük, hogy látunk egy kis havat, mert a városban teljesen elolvadt. Ebédre megyünk vissza, aztán pedig már csak benti programunk van. Szeretnék még az ünnepek után is maradni unokázni, de haza kell mennem, mert dolgozom 27-én – foglalta össze Szabadka Miklós.

Detzky Anna

Istállóban, barmok közt

Azok a családok, akik a karácsonyi lakoma, ajándékozás és séta mellett, az ünnep szakrális tartalmát is szerették volna megélni, az éjféli misék és a pásztorjátékok közül is választhattak maguknak esti elfoglaltságot. Lapunk szerkesztőségének tagjai az Avas-Déli Római Katolikus Plébánián jártak, ahol december 24-én a gyülekezeti közösség kisgyermekei kosztümös misztériumjátékkal emlékeztek a Megváltó születésére. Megjelenítették Máriát, a pásztorokat, az angyalokat, a három királyokat és természetesen a betlehemi kisdedet. A karácsonyi szentmisét P. Rigó Jenő jezsuita plébános celebrálta.

