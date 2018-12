A fáknak is hosszan tartott az idei ősz

A novemberben kivirágzó fák sok kertészkedőt megleptek, nem is alaptalanul – írja saját oldalán Bálint gazda. A fás növények lombhullása jórészt befejeződött. A növények életének ez a fázisa 2018-ban mintegy két héttel a megszokottnál később következett be. Ennek vannak előnyös és hátrányos következményei is. Előnyös volt a hosszú ősz a kertészkedő emberek és családtagjaik számára azért, mert szokatlanul sokáig élvezhettük a bársonyosan napos órákat és elegendő időt nyújtott ahhoz, hogy az őszi munkákat gondosan elvégezhessük.

A lassú lombhullás lehetővé tette, hogy a levelekben levő asszimiláták az edénynyalábok útján eljuthassanak a tartalékoló, fás szövetekbe, ami jó kilátással biztat a jövő évi vegetáció tekintetében. Kétségtelen hátrány viszont, hogy a fás növények megszokott vegetációs rendje megrendült és egyes fákat, bokrokat arra késztet, hogy rügyet bontsanak, sőt virágozni is kezdjenek. Ez a jelenség azonban korántsem tekinthető rendszeresnek, hanem csak meglehetősen ritkán előforduló érdekességnek – teszi hozzá a szakember.

