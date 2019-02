A fagykár eddig még elkerülte a szőlőinket

Kiemelkedő volt a tavalyi év Tokaj-Hegyalja történetében, már ami a szőlészeket és borászokat illeti. Pár hét tavasz után korán érkezett a nyár, kevés volt a csapadék, magas a hőmérséklet. A rendkívül korán jött meleg a szőlő érését is előrehozta, a megszokotthoz képest folyamatosan 2-3 héttel előrébb tartott a gyümölcs érési szintje. Emiatt a korai fajták szürete már augusztusban elkezdődött, a tokaji nagyszüret pedig októberről előrejött szeptemberre. A termésátlag szinte mindenütt jónak volt mondható, a szőlő cukorfoka is mindenütt megfelelő volt.

Úgy haladunk a munkával, ahogy az időjárás engedi, sietségre még semmi okunk.” Varga István

Egy kis üröm volt az örömben, hogy a kellő fokú aszúsodáshoz szükséges csapadék, a párás reggelek, hűvös éjszakák elmaradtak, így az aszútermés is elmaradt az elvárttól, de a szakemberek szerint igazán jó aszútermés általában három­évente szokott lenni.

Jót tett a csapadék

Jelenleg még tél van, de az élet ilyenkor sem áll meg a szőlőkben.

– Minden télen végeztetünk rügyvizsgálatot – mondta lapunknak dr. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke. – Erre azért van szükség, hogy megtudjuk, mekkora a fagykár a szőlőkben. Idén voltak intenzív éjszakai lehűlések és tartós nappali mínuszok, de a tarcali kutatóintézetben elvégzett vizsgálatok alapján szerencsére jelentős fagykár egyelőre nem mutatkozik. Ugyanez vonatkozik a növény egészségének az állapotára is, így aggodalomra egyelőre semmi ok nincs.

Dr. Molnár Péter elmondta, a hóesés is jót tett a borvidéknek.

– A téli csapadék döntő fontosságú a vegetációs időszakban. A szőlő nagyon mélyre tud nyúlni a csapadékért, de ez a mostani hómennyiség biztosította a szőlő biztonságos áttelelését. Az is nagyon jó volt, hogy a hó lassan indult olvadásnak, mert így nagy része beszivároghatott a talajba – mondja a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke. – A rendkívüli nyár után egy átlagos téllel van dolgunk. Nem volt nagyon drámai lehűlés. A metszések megkezdődtek, de már most szeretnénk felhívni a szőlősgazdák figyelmét, hogy a szőlő kártevőinek egy része áttelelhet, így idejekorán fel kell készülni a megfelelő növényvédelemre.

Szép ébredést várva

– Már mi is elkezdtük a metszést – mondta érdeklődésünkre Varga István vámosújfalui borász. – Úgy haladunk a munkával, ahogy az időjárás engedi, sietségre még semmi okunk, hiszen a gyümölcs jelenleg vegetációs időben van. Közepes volt eddig az idei tél, nem voltak extrém hidegek, így látjuk, hogy fagykárunk most nemigen keletkezett. A hóesés jót tett a vegetációs időszaknak és így jut elég csapadék is a talajba. Attól egyáltalán nem tartunk, hogy ez a hirtelen kis felmelegedés felébresztené a szőlőt és beindítaná a nedvkeringést. Az biztos, kifelé tartunk a télből, és ha olyan lesz a tavasz, mint a tavalyi, akkor nem kell semmitől sem tartanunk. Sok múlik még azon, hogy a tavaszi „tél” melyik arcát mutatja. Ha márciusban az enyhülés után visszatérnek a fagyok, az okozhat kárt az ültetvényeken, de ha kegyes lesz az időjárás, akkor szép ébredése lesz idén a szőlőnek.

Bánhegyi Gábor

