A DVTK sportigazgatója szerint legalább három-négy poszton erősítésre van szükség

Ifjabb Tajti Józseffel, a Diósgyőri VTK NB I-es csapatának sportigazgatójával beszélgettünk.

– Reméljük nem haragszik meg azért, ha azzal kezdjük: hogyan került Diósgyőrbe?

– Úgy tudom, hogy Benczés Miklósnak jutottam eszébe, ő javasolt, amikor a klubnál felmerült, hogy a sportigazgatói poszt ismét külön életű, a vezetőedzőségtől szétválasztott legyen. Korábban dolgoztam együtt a Puskás Akadémián Miklóssal, akkor én voltam az akadémia szakmai igazgatója, ő pedig a vezetőedző, vagyis szoros munkakapcsolatban voltunk, innen az ismeretség.

– Ez a DVTK-nál nem jött össze, jól itt hagyta Benczés Miklós…

– Kapott egy lehetőséget, amire kihívásként tekint, és elfogadta a felkérést. Lehet, hogy úgy tűnik, mintha egyedül maradtam volna, de a kollégáknak azért bemutatott, és pár nap elteltével kezdem magam kiismerni a klubban. Megjegyzem: arra azért volt időnk, hogy a szakmai információkat átadja az elmúlt napokban, de az ideérkezésem előtt is voltak ismereteim, hiszen sokat beszélgettünk.

– Milyen információkat kapott?

– Azzal kapcsolatosat, hogy milyen a klubnál az utánpótlás felépítése, hogyan dolgoznak az edzők, a csapatok, hogy milyen koncepció alapján folyik a munka, milyen a szervezeti felépítés, a klubon belül az utánpótlás milyen helyet foglal el, a klubvezetésben van-e képviselete, és még hosszan sorolhatnám, hogy mi mindent.

– Olyan mintha körbevezette volna egy lakásban, megmutatott volna mindent, majd magára hagyta volna…

– Egy lakásban általában azt szokták megmutatni az újonnan érkezettnek, amire büszkék, ami a szép. Ezt könnyű észrevenni, mert hangsúlyos helyet kap, de én ettől tovább akarok látni, a lehető legrövidebb időn belül, engem az érdekel, hogy hol, min lehet még javítani. Ugyanis nem azért jöttem, hogy a jelenlegi állapotokat konzerváljam, új utak felé szeretném terelni a szakmát.

– A klub vezetése mit fogalmazott meg elvárásként?

– Elsődleges a felnőtt csapat hosszú távú játékospolitikájának a kialakítása, az első csapat szakmai munkájának a felügyelete. A csapat a vezetőedző kezében van, az ő munkáját kell nekem, mint sportigazgatónak segítenem. És ezek mellett legalább olyan fontos, hogy az utánpótlásban nevelkedő játékosoknak azt az útját megtaláljuk, ami a nagy csapatba vezet. Meg kell állapítanunk, hogy kik azok, akiket erre kell terelgetnünk, hogy nekik milyen munkát kell végezniük. Ez nagyon fontos, mert értéket így lehet teremteni. Ami az utánpótlást illeti, és aminek a teteje, a csúcsa, a 17-18-19 éves korosztály, nekik 1-2 évre van szükségük ahhoz, hogy bevezessük őket a felnőtt labdarúgásba. A felsoroltakon kívül ugyanilyen fontos a női csapat felügyelete, a velük való foglalkozás, és ezen túlmenően a klub alközpontjaira is rá kell lássak, de ennek a rendszernek a működtetése majd az új akadémiai igazgató feladata lesz.

– Akinek Tajti József bizonyára tud majd segíteni, hiszen ezen a téren tapasztalatnak nincs híján…

– Közös munka lesz, egységes szakmai irányelveket kell megvalósítani, és ezzel kapcsolatban határozott elképzeléseim vannak. Félreértés ne essék: minden szakmai szereplőnek meg kell legyen a szabad mozgástere, hiszen csak így lehet eredményesen dolgozni. A DVTK egy nagy klub, itt nem lehet minden melót egy embernek kell csinálni. Csapatmunka szükséges, mert csak így van esély arra, hogy európai szinten végezzük a munkát.

– De ebben a szakmai csapatban sportigazgatónak lenni, Önnek egy új kihívás.

– Akadémiát vezettem, és az évek során közeledtem a feladathoz. A korábbi munkám során nagyon sok helyen felnőtt csapattal is kapcsolatba kerültem, hiszen Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Bácskatopolya, Komárom és Lendva is egy-egy olyan helyszín volt, ahol a klubmodell kialakítása során, az utánpótlás mellett a felnőtt együttesek működésére is volt rálátásom.

– Ha valakinek, akkor Önnek biztosan nagy mélységi látása van az említett határon túli csapatok mellett a hazai utánpótlásra is…

– Igen, tulajdonképpen azt mondhatom, hogy ismerem a mezőnyt, és a magyar játékosokat az európai szinthez képest el tudom helyezni, fel tudom mérni, hogy egy-egy játékos hol tart, köszönhetően annak, hogy sok külföldi klubot figyelhettem meg közelről.

– Fogadni mernék, hogy Spanyolország a kedvence, hiszen a fia, Mátyás is ott játszik.

– A két ország focija áll közel hozzám, az egyik az angol, a másik valóban a spanyol. Utóbbi azért, mert elképesztő iram ötvöződik a futballtudással.

– Tiszta szerencse, hogy a DVTK-nak spanyol vezetőedzője van. Csodálkoznék, ha nem ismerte volna az előtt, hogy ideszerződött, hiszen attól a malagai klubtól érkezett, ahol az Ön fia is játszik.

– Tényleg találkoztunk már, még odakint Malagában, és beszélgettünk is. Azok után, hogy a fiam segítséget kért a klubtól, mert úgy érezte, hogy konditermi edzésekre lenne szüksége, és persze egy szakemberre, aki segít neki abban, hogy mit csináljon. Fernando volt az, aki segített, javasolt egy olyan edzőt, aki fiatalokkal is foglalkozik. Azonban azon a bő másfél hónappal ezelőtti találkozónkon még egyikünk sem gondolta, hogy hamarosan egy klub sikeréért dolgozunk majd, azt meg főleg nem, hogy a DVTK-nál. De megjegyzem: nem ő az első spanyol edző, akivel együtt dolgozok, ugyanis amikor Felcsúton voltam, és Francisco Gallardo is ott játszott az első csapatban, megkértem, hogy segítsen be egy kicsit, és több edzést is tartott annak az utánpótláscsapatnak, amelyiknek Sallai Roland, és a fiam, Tajti Mátyás is a tagja volt.

– Feltételezem az elmúlt napokban tovább épült a kapcsolatuk Fernandóval…

– Természetesen beszéltünk a jelen helyzetről, a jövőképről, mielőtt hazautazott, és azóta naponta többször is értekezünk. Most a legégetőbb feladat az, hogy ütőképes keretet tudjunk kialakítani a bajnokság kezdetére, ami meglehetősen közel van, hiszen a felkészülés kezdetétől számítva öt hét múlva bajnokit kell játszani.

Fernando: „A visszanyert önbizalom döntött” Miskolc - „Azt szeretem, ha minden helyzetben több választásom van, szeretek előre felkészülni, és nem csak a holnapra és a holnaputánra, hanem a szeptemberre, decemberre is.” Interjú Fernando Fernandezzel, a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapatának vezetőedzőjével. Fernando Fernandez vezetéséve... Tovább a cikkhez

– Mit szabad, mit tud mondani a keret ,,fejlesztéséről”?

– A mostani helyzet tulajdonképpen egy tűzoltás. Hosszú távon három dolog vezérel. Tapasztalattal, első osztályú rutinnal rendelkező játékosokra van szükségünk, olyanokra, akik azonnal tudnak segíteni. A másik, hogy fiatalokra is, akikben van potenciál, akik 1-2 éven belül húzóemberekké válhatnak és értékeik lehetnek a csapatnak, és talán majd értékesíteni is lehet őket. Ezen kívül át kell nézni, hogy a saját utánpótlásból ki, mikor érhet oda a felnőtt csapathoz, és számukra az idevezető lépéseket meg kell tervezni. Időrendi sorrend is ez, annak érdekében, hogy stabilan NB I-es csapat maradjon a DVTK.

– Az elsőhöz adtak egy kis pénzt?

– Van egy költségvetés, azon belül kell, hogy maradjunk, úgy, hogy ütőképes csapatunk legyen. Nem kergetünk nagy álmokat, de a 12 csapat között ott a helyünk.

– Hány új játékos érkezésére lehet számítani?

– A csapatban minimum 3-4 poszton komoly szintű erősítésre van szükség. Ezen kívül más típusú edzésmunkával, az elmúlt időszakban kevésbé jól teljesítő játékosokat is fel kell hozni. Ugyanis nem gondolom, hogy az lenne a realitás, amit tavasszal produkált a csapat, más kérdés, hogy lehet, hogy az sem az, amit ősszel. Az én olvasatomban olyan nincs, hogy ezzel, vagy azzal a labdarúgóval nem lehet mit kezdeni, a legtöbbjüket lehet fejleszteni, felhozni, persze olyan is lehet, akiről kiderülhet, hogy ez sem segít rajta.

– A fejében megvan, hogy kiket szeretne idehozni?

– Vannak kiszemeltek, de mivel lehet, sőt biztos, hogy más csapatok is hívják őket, ezért neveket nem mondanék, azért sem, hogy esetleg ezzel mások figyelmét is felhívjam rájuk. És van rengeteg ajánlat. Ez utóbbiakat én szűröm, és akit érdekesnek találok, arról Fernandóval is egyeztetünk. Ha ezen túl vagyunk, és van potenciális jelölt, akkor a klubvezetéssel az anyagi részről is szót kell ejteni. Megjegyezem: nem vakon keresgetünk, ugyanis a szakvezetővel leegyeztettük, hogy milyen stílusú csapatot szeretnénk kialakítani, és mivel a vezetőedző állítja majd össze a kezdő tizenegyet, ezért most abban is kell hogy legyen döntési lehetősége, hogy kik kerüljenek a DVTK-hoz.

DVTK: Az NB II árnyékot vetett volna Miskolc - Fernando Miguel Fernández Escribano marad a DVTK labdarúgócsapatának vezetőedzője. Sántha Gergellyel, a DVTK NB I-es labdarúgócsapatát működtető Diósgyőr FC Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk. - Jobb így, mintha az NB II-re kellene készülni? - Igen, természetesen. Mit sikerült ezze... Tovább a cikkhez

– Milyen lesz a stílus? Csak nem spanyol? Mert ha igen, akkor ehhez a legjobban spanyol játékosok passzolnának…

– Nem ez az elsődleges vonal. Annak ellenére, hogy a fejemben benne van, hogy kiket lehetne onnan hozni. Spanyolországban 21-22 évesen érnek el oda a játékosok, hogy berakják őket az első osztályú csapatok első csapataiba. Emiatt nagyon jó, 19-21 esztendős labdarúgókat tudnánk hozni, és ez jó üzleti vonal is lehetne. Ebben a témában még lesznek egyeztetések, és nem kizárt, hogy 1-2-3 labdarúgót próbajátékon megnézünk. Érdekesség, hogy Fernando nem ragaszkodik ehhez a vonalhoz, szeretne magyar játékosokat, és a környékbeli országokból is futballistákat.

– Akkor kell lógni a telefonon rendesen ezekben a napokban.

– A sportigazgató feladata ebben az időszakban erről szól, most itt kell helytállni. De imádom ezt csinálni. Az átigazolási időszak lezárultával, szeptembertől picit nyugisabb lesz a munkámnak ez a része, akkor jut majd több idő a felépítendő rendszerre, és nem utolsósorban a téli és a jövő nyári átigazolások előkészítésére. Komoly adatbázissal fogunk dolgozni. Figyelnünk kell a kiszemelteket, és azzal kapcsolatban is képben kell lennünk velük kapcsolatban, hogy milyen karakterek, hogy milyen személyiségjegyeik vannak.

– Milyen DVTK-t szeretne?

– Stabil, jó NB I-est. Magammal szemben is megfogalmaztam az elvárásokat: az első évben az a cél, hogy stabilizáljuk a keret magját, olyanokkal, akik benn tudják tartani az együttest. A távlati célok között az szerepel, hogy 3-5 éven belül elérjünk oda, hogy a felnőtt csapat keretének, 50-60 százalékát a régióból származó játékosok alkotják, beleértve az észak-magyarországi bázisaink mellett a kelet-szlovákiai képzési központunkból érkezőket is, miközben a csapat tartósan az élvonalban szerepel.

– Berecz Csaba –

Névjegy

Név: ifjabb Tajti József

Születési idő: 1967. október 10.

Születési hely: Budapest

Végzettség: testnevelő tanár, UEFA Elite Youth A licence, UEFA Pro licence

Legutóbbi munkája: Kárpát-medencei Akadémiai Rendszer, szakmai igazgató; footballinbarcelona.com szakmai oldal, felelős kiadó

Benczés Miklós: vezetőedzőként, Felcsúton Miskolc - Benczés Miklós távozott a Diósgyőri VTK-tól, a Puskás Akadémia FC-hez tért vissza. Benne volt a levegőben, ami csütörtökön ,,leesett”: Benczés Miklós a DVTK akadémiai igazgatói posztját a Puskás Akadémia FC vezetőedzőségére cserélte fel. Érdekesség, hogy az edzői pályafutását Diósgyőrbe... Tovább a cikkhez

Lesz jó pár változás a DVTK játékoskeretében Miskolc - Vela már elköszönt a DVTK-tól, Kocsisnak vissza kell térnie Dunaszerdahelyre. Ugrai, a Diósgyőr ötszörös válogatott szélsője most feltöltődni szeretne. A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőri VTK csapatának tagjai, mint arról már korábban beszámoltunk, június 18-án Diósgyőrben kezdik me... Tovább a cikkhez

Pótszabadságok a DVTK-nál Miskolc - A DVTK labdarúgóinak többsége számára megkezdődött a nyári szünet, és vannak, akiknek nem kell jelen lenniük a következő évad felkészülésének első napján, június 18-án, Diósgyőrben. Makrai Gábor, az U21-es válogatottnál eltöltött plusz hét miatt, Ugrai Roland a korábban, a felnőtt válo... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA