A DVTK spanyoljának gólt ért az otthoni levegő

A csapatok a második félidő közepén 10 perc alatt állították be a végeredményt. A DVTK részéről a spanyol Diego Vela volt eredményes egy beadást követően 12 méterről a 65. percben, amit a lengyelek 2 perc múlva egy szögletet követően egalizáltak, ám Novothny Soma 76. percben szerzett közeli találatával a Diósgyőr 2-1-re megnyerte második spanyolországi felkészülési mérkőzését is.

A DVTK legközelebb vasárnap 15 órától is lengyel csapattal játszik, a Górnik Leczna ellen.

Felkészülési mérkőzés

Ruch Chorzów (lengyel) – Diósgyőri VTK

1-2 (0-0)

Benicassim, Facsa Sport Centre, 50 néző. V.: Royo (spanyol).

Ruch, 1. félidő: Hrdlicka – Konczkowski, Helik, Kowalczyk, Pazio – Urbanczyk, Gamakow – Mazek, Lipski, Moneta – Niezgoda.

2. félidő: Hrdlicka (Miszczuk, 51.) – Trojak, Grodzicki, Cichocki, Oleksy – Surma, Fernandes – Przybecki, Walski (Bargiel, 80.), Nowak (Sloma, 80.) – Visnakovs. Vezetőedző: Waldemar Fornalik.

Diósgyőri VTK: Antal – Eperjesi, Lipták, Jagodinskis, Tamás (Nemes, 71.) – Busai, Daushvili, Elek, Vela – Szarka (Novothny, 71.), Fülöp (Ugrai, 46.). Vezetőedző Horváth Ferenc.

Gólszerző: Oleksy (67.), ill. Vela (65.), Novothny (76.).

Horváth Ferenc: – Jó iramú, jó ritmusú mérkőzést játszottunk. Az első félidőben még lehetett érezni a tegnapi, tegnapelőtti edzések hatását, valamint a terhelés most jön ki, kicsit macskásak voltak a lábak. A második félidőben már szép dolgokat láttam, szép támadásokat vezettünk, és lehetőségeket alakítottunk ki. A védekezésünk is egyre jobban kezd összeállni, hiszen akciógólt még mindig nem kaptunk idén, ma is pontrúgásból talált be az ellenfelünk.

