A DVTK mumusa újra győzött Miskolcon

A piros-fehérek rossz sorozata ezúttal sem szakadt meg a Cegléd ellen, a Diósgyőr Miskolcon bajnoki összecsapáson legutóbb 2013. november 30-án győzte le a Pest megyei csapatot.

Jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – VBW Ceglédi EKK

72-75 (19-21, 17-25, 17-14, 19-15)

Miskolc, 800 néző. V.: Győrffy, Ádám J., Fodor.

Aluinvent-DVTK: Horváth B. (-), Czank (7/3), RASHEED (19/9), Tomlinson (9/3), JOVANOVIC (16). Csere: Szécsi (8/6), Prahalis (13/6), Győri (-). Vezetőedző: Miguel de Jesús López Alonso.

VBW Ceglédi EKK: MEDGYESSY (12), KÁNYÁSI (12/6), Nagy-Bujdosó (12), Skoric (15/6), MAKSIMOVIC (12). Csere: Serbán (3/3), Katona (9). Vezetőedző: Cziczás László.

Kipontozódott: Skoric a 39. percben.

Miguel de Jesús López Alonso: – Először is gratulálok a Ceglédnek a győzelemhez. Nagyon jó mérkőzés volt, nagyon nagy harcot vívtunk, és tovább kell folytatnunk a munkát. Sajnos, voltak olyan periódusai a meccsnek, amikor elvesztettük a koncentrációt. Voltak jó pillanatok is, de sok volt a figyelemhiányos rész.

Cziczás László: – Hatalmas közönség előtt, két fantasztikusan küzdő csapat játszott, ez a meccs méltó ünnepe volt a kosárlabdának. Nagy nyomás nehezedett ránk az utolsó percekben, de kiderült, hogy most már nem csak egy, kettő, három játékosunk van, aki el tudja dönteni a meccset, hanem több. Többen 10 pont feletti teljesítményt tudtak nyújtani, szép csapatmunkát sikerült letenni a pakettára. Nagyon szeretünk idejárni, amikor a kupadöntőn voltunk itt, arról is szép emlékeink vannak. Bár csak mindenütt ilyen közönség lenne, de ha ilyen győzelmeket fogunk aratani, remélhetőleg Cegléden is ilyen katlan lesz, mint itt.

További eredmények:

Atomerőmű KSC Szekszárd – PEAC-Pécs 64-56 (14-14, 15-15, 9-17, 26-10)

PINKK-Pécsi 424 – Vasas Akadémia 72-57 (16-26, 18-10, 10-10, 28-11)

BEAC Újbuda-Uniqa Sopron 67-98 (17-26, 15-25, 13-21, 22-26)

A vasárnapra kiírt MTK-Budapest – CMB CARGO UNI Győr mérkőzést a nagy hideg miatt elhalasztották.

A tabella:

1. UNIQA Sopron 11 9 2 910-703 20 pont

2. Atomerőmű KSC Szekszárd 11 9 2 808-644 20

3. PEAC-Pécs 11 8 3 787-726 19

4. CMB CARGO UNI Győr 10 8 2 783-675 18

5. VBW CEKK Cegléd 11 7 4 865-754 18

6. Aluinvent DVTK Miskolc 11 6 5 782-666 17

7. ZTE Női Kosárlabda Klub 10 5 5 656-685 15

8. Vasas Akadémia 11 3 8 681-825 14

9. PINKK-Pécsi 424 11 2 9 650-815 13

10. BEAC Újbuda 11 1 10 713-921 12

11. MTK-Budapest 10 1 9 568-789 11

