A DVTK jutott elsőként a 32 közé a Magyar Kupában

A labdarúgó Magyar Kupa 7. fordulójában a 32 közé jutásért lépett pályára kedden este a Diósgyőri VTK NB I-es csapata, az NB II-es Zalaegerszegi TE FC vendégeként. A hazai együttes sérülések és egyéb okok miatt hat helyen változott a szombati bajnokijához képest, a vendégeké szintén ilyen számban. A DVTK-nál Antal B., Shestakov, Karan, Tóth B., Tajti és Mihajlovic maradt ki, helyettük Rados, Nagy T., Polgár, Szabó B. Mazalovic és Hasani lett kezdő, szakvezetőjük meccs előtti nyilatkozata szerint azért, mert a legjobb állapotban levőket küldte pályára.

Az átvariált csapatok mindkét oldalon dadogósan kezdték a játékot. Sok volt a passz- és a helyezkedési hiba, sok játékos mozgott idegenül ott, ahol játszania kellett volna. Az ütemet nem nagyon találták a csapatok, 2-3 jó passz után jött egy rossz, sok volt a pontatlan belépő, és temérdek apró faultot követtek el a pályán levők, de a játékvezető valamiért nem nagyon szeretett a sípjába fújni. A darabolós fociban helyzet alig volt, a 10. percben Juhar találta el a kaput balról, de Szemerédi kapus ekkor még védett. A következő helyzetre 34 minutát kellett várni és ebből már gól is született: Juhar ismét balról lőtt, 14 méterről, a kapus most is hárított, de a kipattanó labdára a jobb oldalon Nagy T. érkezett, aki 5 méterről lőtt a kapu közepébe: 0-1.

Fordulás után

A második félidő elején a meccs folyamán először veszélyeztetett a hazai együttes, Popin fejelt 5 méterről a jobb kapufa mellé, majd az 50. percben lövésből küldte ugyanoda a labdát a zalaiak egyszem támadója. Némi meglepetésre mégis ő lett a meccs első lecserélt embere. Ezután nem sokkal Kiss M. szabadrúgásból már a kaput is eltalálta, de Rados védett, majd a friss ember, Novák fejelt a léc fölé, aztán Madarász tekerte a ketrec mellé a lasztit. Nyomott a ZTE, a félidő közepén Novák az addigi legnagyobb helyzetet hagyta ki, majd Madarász 18 méterről a jobb kapufa mellé küldte a játékszert. A DVTK ritka vendég volt a hazaiak térfelén, aztán a csereként beállt Bacsa a 78. percben elfutott a bal oldalon, középre adása után nem tudott felszabadítani a hazai védelem, és bár Nagy T. lövése még elakadt bennük, de a labda Hasani elé került, aki 7 méterről a kapu jobb alsó sarkába lőtt: 0-2. A gól után nyugvópontra jutott a mérkőzés, a ZTE már nem tudott menni az egálért, a hátralevő időt ,,ügyesen” letudták a csapatok, mert eldőlt, hogy a Diósgyőr jut elsőként a 32 közé a kupában.

Jegyzőkönyv

Zalaegerszegi TE FC – Diósgyőri VTK 0-2 (0-1)

Zalaegerszeg, 1000 néző. V.: Bogár (Farkas B., Huszár).

Zalaegerszegi TE FC: Szemerédi – Németh E., Lesjak, Kiss M., Gergényi – Bedi, Madarász – Barczi (Balázs Zs., 81.), Horváth K. (Babati, 69.), Hudák – Popin (Novák, 61.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Diósgyőri VTK: Rados – Polgár, Brkovic, Tamás M. – Mazalovic – Nagy T., Szabó B., Márkvárt (Tajti, 74.), Juhar – Vernes (Bacsa, 64.), Hasani (Tóth Borisz, 84.). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Sárga lap: Márkvárt a 34., Juhar a 48. percben.

Gólszerző: Nagy T. (0-1) a 44., Hasani (0-2) a 78. percben.

Dobos Barna: – Tovább kell dolgozunk, ahogy látni lehetett, védekezésben és támadásban is kell fejlődnünk. Sok helyzetet hagytunk ki, ami miatt nem tudtunk sikeresek lenni. Úgy kaptunk két gólt, hogy az ellenfél viszont nem tudott sok helyzetet kialakítani.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Két különböző arcunkat mutattuk ma. Az első félidőben jó játékot mutattunk, megtaláltuk azokat a területeket, amiket szerettünk volna, és labdával is jó döntéseket hoztunk. A második játékrészben viszont nem játszottunk jól, sok könnyű labdát veszítettünk, más minőségre lesz szükség hasonló helyzetben a következő mérkőzésen.

A továbbjutással elégedett vagyok, ezért utaztunk Zalaegerszegre. Véleményem szerint minél több meccset játszunk, annál több lehetőségünk van fejleszteni a játékunkon, hiszen a fejlődés záloga, ha az edzéseken tanultakat a meccsszituációban gyakorolhatjuk.

Sok pozitívuma volt a mérkőzésnek, például azok a játékosok, akik korábban kevesebbet játszottak, jó formát mutattak, említhetem Ivan Radošt, Nagy Tibort, Szabó Bencét, Florent Hasanit, valamint Tomislav Mazalović először játszott 90 percet a sérülése után. A legfontosabb mégis az, hogy végre megszakítottuk a negatív szériánkat.

Sok sikert kívánok a Zalaegerszegnek a bajnokságban, egy igazán jó csapatot ismertem meg bennük, 4-5 mérkőzésüket láttam az elmúlt időszakban, remélem, hogy jövőre az élvonalban találkozunk!

