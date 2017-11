A dugóhúzók bűvöletében élve Erdőbényén

Nyár óta látogatható a Dugóhúzó tárlat az erbőbényei Szepsi Laczkó Máté emlékházban. Az emlékház állandó kiállításának anyagát Némedi Varga Zoltán gyűjtötte.

Ötletből tárlat

– Történész-muzeológusként sohasem állt távol tőlem a gyűjtemények világa – mondja Némedi Varga Zoltán. – 13 évig dolgoztam a miskolci Herman Ottó Múzeumban. A muzeológusok körében van egy íratlan szabály, amely szerint aktív muzeológusként nem rendelkezünk saját gyűjteménnyel.

Ez egy folyamatosan fejlődő, bővülő kiállítás lesz.” Némedi Varga Zoltán

Amikor eljöttem a múzeumból, akkor több boros projekttel is találkoztam, részt vettem a Fröccsfesztivál, a Borangolás szervezésében, és az Avasi Cellárium vezetője is voltam. Több boros tematikájú kiállítás rendezésében is közreműködtem. Ezek a tárlatok zömmel egyformák, a borkészítéshez használt eszközök nem túl változatosak. Ekkor jött az ötlet, hogy a dugóhúzó igen fontos eszköze a borfogyasztásnak, ezért édesapámmal elkezdtük járni a miskolci régiségvásárokat, onnan kerültek elő a mára már 400 darabos készlet első darabjai. Közben természetesen elkezdtünk utánanézni a dugóhúzók történetének, hogy milyen sok fajtája van ennek a tárgynak. Vannak olyan helyek a világon, ahol külön dugóhúzókat gyártanak az 50, a 100 éves borok felbontásához. Az anyaguk is elég változatos, az egyszerű réztől kezdve az aranyból gyártott példányokig.

Bényei kötődés

Az Avasi Celláriumban bemutatott tárlat végül Erdőbényén kötött ki.

– Volt egy olyan elképzelés, hogy vándorkiállításként mutatjuk be az anyagot, de végül Erdőbényét választottuk. Tíz éve van kötődésünk Bényéhez, van ott egy házunk és egy pincénk, ráadásul Erdőbényén szinte minden a szőlőről és a borról szól. A Szepsi Laczkó Máté emlékház egy remek helyszín, így június végén meg is nyílt a kiállítás, amelyet dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő nyitott meg, akit történészként szintén nagyon megragadott a tárlat, és teljes támogatásáról biztosított. Ott, a megnyitón derült ki, a látogatók többségének személyes kötődése van a dugóhúzókhoz. Volt, aki mutatta, az ő nagyapja ilyen dugóhúzót használt, másikuk arról mesélt, az étteremben a pincér milyen dugóhúzóval bontotta ki a borospalackot, és voltak olyanok, akik azt mondták, nekik vannak otthon olyan dugóhúzóik, amilyeneket itt nem láttak, de szívesen felajánlják, mert már nem használják. Ennek köszönhetően ez egy folyamatosan fejlődő, bővülő kiállítás lesz, amivel jövőre szeretnénk a magyar rekordok közé jelentkezni.

