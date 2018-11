A döntők döntőjében a Parapács

Az egész Abaújban közkedvelt Parapács Zenekar is meghívást kapott a Fölszállott a páva döntők döntőjébe, azaz a televíziós népzenei tehetségkutatóba. Különleges megméretés lesz, hiszen ide csak az előző versenyek legjobbjai juthattak be. A Parapács Zenekar a legelső, a 2012-es évad kategóriagyőztese volt. Egész Abaúj szurkol nekik, hiszen ők húzzák a talp alá valót az abaújszántói táncházakban, Abaúj sok-sok iskolájában, rendezvényein, táncos-zenés ismeretterjesztő előadásain. De ott vannak a hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett táborokban is, mert rendkívül fontosnak tartják, hogy számukra is elérhető legyen a táborozás és a népzene, a néptánc varázsa.

Jellemformáló is

– 2006-ban találkoztam Ma­ier Reimond néptáncpedagógussal Tállyán – emlékszik a kezdetekre Vojtonovszki Sándor, a zenekar vezetője. – Akkoriban még a helyi Forgatós citerazenekar tagjaként léptem föl egy műsorban. Szóba elegyedtünk, és hamar összebarátkoztunk. Addig nem volt a térségben olyan néptáncpedagógus, akivel együtt tudtunk volna dolgozni. Reimond barátságával egyben elindult a gondolat is: ha ő táncos, mi pedig zenészek, akkor közösen kell tennünk a térség kulturális életéért, a zenei, táncos hagyományok továbbadásáért. A pedagógus nagy hatással volt a zenekar alakulására is, hiszen a személye, jelenléte, szakértelme „okot” adott, hogy mi is elkezdjük! Azóta rendszeresen „dolgozunk együtt”. A zenekart 2007-ben alapítottam. Dragony Gáborral (aki a zenekar brácsása) együtt citeráztunk és többek között a Reimonddal való ismeretség inspirált minket, hogy tanuljunk vonós hangszereken is. Ebben az évben kezdtük el Abaújszántón a rendszeres táncházainkat, melyet azóta is minden hónapban megrendeznek. Ezúton szeretném megköszönni az abaújszántói önkormányzatnak, hogy támogatja és fenntartja. Ez azért nagyon fontos, mert a táncnak és a zenének olyan közösség- és jellemformáló ereje van, amit még a 21. század vívmányai sem pótolhatnak. A táncházban barátságok születnek, üzletek köttetnek, sőt többen ott ismerik meg életük párját. A tánc közben a lányok és a fiúk is megtanulják, hogyan illik viselkedni a másik nemmel, hogyan illik öltözködni, milyen a helyes testtartás. A mozgás élettani­lag nagyon jót tesz a szervezetnek, a dalolás, zenehallgatás a lelket nyugtatja – sorolja Vojtonovszki Sándor.

Hozzáfűzi: repertoárjukban kizárólag autentikus, népi dallamok szerepelnek, mivel úgy gondolják, népzenénket amennyire csak lehet, eredeti formájukban kell megőrizni. Sokat gyűjtöttek maguk is felvidéki vonós bandáktól, valamint erdélyi citerásoktól. A Szuper Pávára pedig felső-bodrogközi, rábaközi és péterlaki összeállításokkal készülnek.

Kivágják magukat

A zenekar nevéről megtudjuk: a parapács jelzőt Erdélyben azokra a legényekre és néha leányokra mondják, akik ügyes, talpraesett, jó beszédűek, kivágják magukat a szorult helyzetekből.

– A régi, öreg muzsikusok, akiknek dallamain felnőttünk, ők is hasonló parapácsok lehettek, mert a mindennapi kenyérkereset mellett megállták a helyüket az éjszakai mulattatások alkalmával is. Ez tetszett meg. Továbbá mi is igyekszünk kivágni magunkat és jól beszélni – jegyzi meg Sándor, hozzátéve: a zenekar minden tagja népzeneoktatással, muzsikálással foglalkozik. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végeztek népzenetanár szakon. Név szerint: Pusko Márton, Dragony Gábor, Fekete Krisztián és Vojtonovszki Sándor.

Hegyi Erika

Ezúttal a nézők döntenek

A Parapács Zenekart november 23-án láthatjuk először a tévében a Fölszállott a Páva Döntők döntőjében. Ha megnyerik a kétmillió forintos fődíjat, azt jótékonysági célra ajánlják majd föl. Sándor nem árulta el, hogy kinek, csak annyit, hogy egy oktatással-neveléssel foglalkozó alapítványnak. Fontos tudni, hogy az idén nem a zsűri dönti el, ki jut tovább, hanem csakis a nézők szavazatai számítanak.

– Kérjük, aki teheti, szavazzon ránk, hiszen hátrányos helyzetű gyerekeket szeretnénk támogatni nyereményünkkel. Az első adásban a kódszámunk 33 lesz – hívta fel a figyelmet a zenekar vezetője.

