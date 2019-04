A dobogótól nem adja alább a miskolci slammer

Tóth Viktória, a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium tanulója a Slam Poetry Miskolc „kemény magjához” tartozik, témaválasztását, szövegeit imádja a kialakult törzsközönség, az előadások alatt szapora csettintéssel adják a tudtára tetszésüket. A megméretések zsűrijének is hasonló a véleménye: egymás után nyeri a viadalokat, de a dobogótól szinte sosem adja alább.

Mintegy 150 centi vagy és 40 kiló, ráadásul csajszi, aztán fogod magad és lenyomod a nagy behemót hapsi slammereket, hogy van ez, honnan van benned ekkora szufla?

Mivel ilyen kis termettel „áldott meg” az ég, muszáj volt valami alternatívát kitalálnom az érvényesülésemhez. A slam poetry segített, hogy megtaláljam azt a belső hangomat, amit sosem engedtem ki. Így első slamjeimen gyakran kihasználtam, hogy a nézősereg valami aranyos szöveget vár, én pedig a 153 centim ellenére eléggé odamondós slameket hoztam. Ez a kontraszt felkeltette az emberek érdeklődését, így elsősorban erre próbáltam építkezni. Ez adott már az elejétől erőt, hogy igen is elmondhatom a véleményemet és figyelnek rám az emberek.

Éppen hogy kijárod a gimnáziumot és már igazi, érett nőként közelíted meg a világot, vetsz fel „nem középiskolás fokon” problémákat, témákat a közélet, a politika témakörében. Honnan ez a – valljuk be – tinédzserkorra nem jellemző érdeklődés, tájékozottság? Sokat nézed a TV2-t?

Szerintem a kor sosem akadályozza az embert a fejlődésében. Ezért is szeretek mindennek utánajárni, állást foglalni és véleményt kinyilvánítani. Hiába még nem számítok felnőttnek, a körülöttem zajló világ sokkal nagyobb, mint a gimnázium falai. A politika sokáig hidegen hagyott, de amikor realizáltam, hogy az én jövőmről is van szó, elkezdtem érdeklődni. Nem tartom magam alapesetben egy politizáló személynek, de a fontosabb, mindenkire kiható történéseket szeretem visszahozni a szövegeimben. Tévét pedig egy ideje inkább nem nézek. Szeretem magamnak megszerezni az információkat, amik érdekelnek, így nem túlzottan érdekel a képernyőről áradó torzított világkép.

Megfogalmaztad kétségeidet, többek között a továbbtanulás iránya, értelme témakörében, de beszélsz az egészségügy, oktatás helyzetéről is. Úgy érzed, van értelme szót ejteni ezekről, nem lerágott csont az egész topik, a kilátástalan helyzet?

Szerintem az oktatás és az egészségügy addig nem lerágott csont, amíg javulni nem kezd a helyzet. Nem felejthetünk el problémákat csupán azért, mert még nem oldottuk meg. Továbbra is úgy gondolom, hogy mindig van remény, és mindig jogunk van a problémáinkhoz. Számomra jelenleg a felsőoktatási dolgok aktuálisak, ezért is jelennek meg sokszor a slamjeimben. Ezt a témát azért is szeretem, mert személyes, közeli véleményem van vele, és a közönség nagy része állást foglal az oktatással kapcsolatos kérdéseknél.

Keményen beszólsz olykor, ekézed a fiúkat, megvéded a nőket, mire való ez a harciasság? Mi akarsz lenni, forradalmár? Az nehéz kenyér és nincs FEOR-száma…

A férfi nemmel nekem az égvilágon semmi problémám nincsen. A feministaságom csupán az egyenlőségig terjed, nem tartom magunkat nőket/lányokat többnek férfitársainknál. Én az egyenértékűségre szeretem felhívni a figyelmet. Túlzásnak tartom viszont egyes nők kiakadásait és megszólalásait. Szeretnék távol maradni az ilyen megnyilvánulásoktól. Szimplán tiszteljük a másikat, ha van fallosza, ha nincs.

A forradalmárlét pedig egy nagyon szent dolog. Kicsi embernek tartom magam egy ilyen fontos és befolyásos célhoz. Szövegeimmel leginkább gondolkodásra próbálom ösztönözni a közönséget. Sajnos egyedül nem tudom megváltani a világot. A véleményemért kiállok, és megszólítom a hallgatókat, de rajtuk áll, hogy együtt küzdünk vagy hagyjuk a problémát a jelenlegi állapotában. Én inkább figyelemfelhívó vagyok, mintsem forradalmár. Azt a nagyokra hagyom.(nevet)

A Slam Poetry Miskolcon tűntél fel, maga a rendezvény is mondhatni egyre népszerűbb, rendszeres fellépői, látogatói vannak. Mit tehet hozzá a hétköznapjainkhoz – akik slammerek és hallgatók vagyunk – egy ilyen „fórum”, találkozóhely?

A slam poetry egy menedék. A nézőknek és a slamelőknek is. Akik szövegelnek, azok érzelmileg vagy értelmileg próbálnak hatni hallgatóikra. Mi vagyunk a lámpalázas emberek szócsövei a színpadon. Rengeteg segítséget kaptam az elmúlt két évemben a miskolci slam közösségtől. Az előadástól kezdve a szöveg szerkesztésén át nagyon sok tanácsot kaptam slammer társaimtól. Így nemcsak szövegelni járok el, hanem fejlődni is. A nézők pedig mindig zseniálisak. Szerintem a slam azért király, mert azonnali reakciót váltunk ki. Bizonyos sorok után hallani a csettintést vagy a nevetést, annyira felemelő érzés tud lenni. Nagyon jó ilyen nyitott közönségre hatni. Akik várják a szövegeket, és hagyják, hogy gondolatokat indítsunk el bennük, megsirassuk vagy épp megnevettessük. A miskolci slam közössége a befogadóságával és összetartásával vált erőssé. Jó érzés majdnem havonta kilépni a hétköznapokból kicsit művelődni és szórakozni egyszerre.

Mit jelent számodra a színpad, milyen visszajelzés az, amely elégedettséggel tölt el?

Nekem a színpad egy „őszinte terület”. Ahol nem tudok, de nem is akarok hazudni. A szövegeimmel próbálom kiadni az összes bennem rejlő gondolatot, érzelmet és bizonytalanságot. Örömmel tölt el, hogy 3 percig kihangosítva adhatok magamból egy szeletet a közönségnek. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. A mellettem elsuhanó nézőktől, a miskolci slam legnagyobbjaitól és a YouTube-on nézelődőktől annyi erőt és támogatást kapok, hogy segítenek túllendülni a két slam között történő problémákon. Mindenképp szeretnék az ország más közösségeiben is szétnézni és kipróbálni magam. Nem is a sikerélményért, hanem inkább a kíváncsiság miatt. Mert egy dolog van, ami számomra szent: a slam poetry sokkal inkább költészet, mint verseny. Ezért sem érdekel soha a helyezés vagy a jutalom. Természetesen örömmel tölt el a siker, de sokkal fontosabbnak tartom, hogy élvezzem, amit mondok, és jöjjön szívből, őszintén.

Pap Gyula

