A Disney játékfilmet készít a Lilo és Stitch című animációból

Los Angeles - Guy Ritchie rendezi Hollywoodban az új Aladdin musicalt, amelyben Will Smith játssza a dzsinnt - számolt be róla a The Hollywood Reporter. A zenés játékfilm főszereplőit is megtalálták: Aladdint az egyiptomi származású, Kanadában felnőtt Mena Massoud, Jázmint pedig a Power Rangers-s...

Tovább a cikkhez