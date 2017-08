A Diósgyőri vár keresi kapitányát

A kiírás szerint „fegyveres ellen nem fenyeget, a falak újak ’s erősek, melynek csodájára járnak ’s elismeréssel adóznak neves mesterek, Diósgyőr várának védelmezése, környező birtokinak óvása, véd művinek tovább-építtetése, vásárinak ’s vigalminak rendezése, hű vitézinek ’s lovagjainak, becses hölgyeinek ’s asszonyainak vezetése erős, határozott, céltudatos kezet kíván”.

A felhívás a várkapitány feladatait is felsorolja, azok többek közt a következők: a Diósgyőri vár és a Lovagi tornák terének teljes körű operatív irányítása, tevékeny szerepvállalás a látogatószám és az árbevétel növelésében. Úgy tűnik, a feladatra nők is jelentkezhetnek, legalábbis a hirdetésben az áll: „Minden vitéz lovag ’s nemes úrhölgy …mihamarabb jelezze e bátor szándékát.”

S mi az, amit elvárnak a jelentkezőktől? Elsősorban felsőfokú végzettséget – az nincs megjelölve, milyen irányút –, magas szintű vezetői kvalitásokat, kiváló kommunikációs képességet, turisztikai, marketing- vagy értékesítési területen szerzett szakmai tapasztalatot, tárgyalási szintű angol nyelvismeretet, de egyéb idegen nyelv ismerete előnyt jelent. Amit kínálnak: hosszú távú perspektíva, kihívást jelentő, változatos, felelősségteljes feladatok, folyamatos szakmai támogatás és versenyképes jövedelem.

Új, felelős munkakör

Lapunk a Miskolc Holdingnál is érdeklődött az álláshirdetésről, és a sajtóosztálytól a következő választ kaptuk: „A Diósgyőri Vár várkapitányának toborzás-kiválasztását a Miskolc Holding Humán Szolgáltató Központja (HR igazgatósága) végzi az MKK Nonprofit Kft. megbízásából. A cél, hogy hazai és nemzetközi szinten is még ismertebbé tegyük a Diósgyőri várat, a megkezdett felújítási, rekonstrukciós folyamatot tovább vigyük és erősítsük a nemzetközi szakmai kapcsolatokat. Szeretnénk, ha több hazai és külföldi vendég látogatna Miskolcra, és ez a város egyik leglátványosabb nevezetessége. Ebben a megközelítésben nem volt korábban várkapitánya a várnak, ez gyakorlatilag egy új felelős vezetői munkakör. Eddig 13 pályázat érkezett az ország különböző pontjairól, némelyik kifejezetten komoly szakmai referenciával. A pozíció nyitott nők számára is, komoly teljesítményelvárás mellett fizetés is jár érte, nem önkéntes munka.

ÉM-NSZR

