A díj fontos, de nem minden

A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében telt házas díjátadó ünnepség keretében adta át a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány a rangos elismerést, a Jószolgálat-díjat a szociális ágazatban dolgozó személyek és innovatív szervezetek, valamint az önkéntes segítők és közösségek részére.

A díjazottak között ott volt Németh Márta, a vámosújfalui Búzavirág Alapítvány vezetője is.

Az eseményt, amelyen a 7 nagy magyarországi segélyszervezet képviselői közreműködésével adták át a díjakat, jótékonysági koncert és gyermekzenekari produkciók színesítették.

Rendkívül nagy számú, közel 700 jelölés közül választotta ki a szakmai zsűri az életműdíj idei birtokosát, valamint a hivatásszerűen végzett szociális munka 3-3 egyéni és szervezeti díjazottját.

A társadalmi felterjesztéseknek köszönhetően az ország számos pontjáról kerültek ki díjazottak, a főváros mellett Veszprémből, Kaposvárról, Kazincbarcikáról, Vámosújfaluról és Debrecenből is részesültek elismerésben az egyéni és szervezeti kategóriák díjazottjai.

A díjakat a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány alapítója, Báró Twickel György és a szakmai segélyszervezetek képviselői adták át a színpadon a díjazottaknak.

A hivatásszerűen végzett szociális munka kategória egyéni díjazottjai Molnár-Gál Béla, Németh Márta és Biró Dániel mind-mind olyan szociális dolgozók, akik sok éves múlttal és szakértelemmel segítik pártfogoltjaikat, a hátrányos helyzetű roma családokat, a fogyatékkal élőket és a kapcsolati erőszak áldozatait.

Kinőtt a krumpliföldből

– Nagyon jóleső érzés, hogy valakik gondoltak rám a felterjesztéskor – mondja Németh Márta. – Nem tudom, kinek vagy kiknek köszönhetem, de ez a díj nem is jöhetett volna jobbkor, hiszen majdnem napra pontosan 20 évvel ezelőtt érkeztem meg Vámosújfalura, ahol kaptam egy krumpliföldet, arra kezdtük el felépíteni a Búzavirág Alapítvány otthonát, ahol azóta is fogyatékkal élőket, látás-, hallás- és értelmi sérülteket foglalkoztatunk, ezáltal egyrészt ők is hasznos munkát végeznek, ráadásul a hozzátartozók is tudnak ápolás helyett munkát vállalni. Ez az elismerés talán jobban ráirányítja a figyelmet az alapítványunknál végzett munkára, hiszen a díj mellé társul egy egész éves kampány, egy fotókiállítás és egy könyv is. Ez a díj megerősít abban a hitben, érdemes volt ebbe a munkába belevágni és erőt ad a folytatáshoz is.

