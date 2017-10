A csoportfavorit otthonában az Aluinvent-DVTK

A női kosárlabda Európa Kupában szerdán Franciaországban játszik az Aluinvent-DVTK együttese. A piros-fehérek a keddi napot utazással töltötték: Budapestre buszoztak, fővárosunkból Brüsszelbe repültek, onnan pedig tovább ismét busszal közlekedtek az észak-franciaországi kisvárosba, Charleville-Méziéresbe, hogy szerdán 20.00-tól, a Carolo Basket vendégeként az F-csoport 4. fordulójában meccseljenek.

Diósgyőri delegáció nem most teszi meg először ezt az utat, 2014. december 12-én már játszott ezen a helyszínen a DVTK, akkor 70-65-re nyert a Carolo, szintén Európa Kupa csoportselejtezőn. Persze vannak ettől frissebb emlékei a két gárdának egymásról, hiszen három hete, október 11-én, az EK 1. fordulójában Miskolcon már megmérkőztek, és akkor 68-58-as francia siker született. A két fél mostani találkozása elvileg jó alkalom lenne a visszavágásra diósgyőri részről, mert egy újabb győzelemmel elérhető közelségbe kerülne a csoportból való továbbjutás, de reálisan nézve erre nem sok esélyük van a piros-fehéreknek a csoportfavorittal szemben. A francia együttes erejét jelzi, hogy az ebben az évadban lejátszott 9 tétmeccsükből mindössze egyet veszítettek el, a legelsőt, a szeptember 30-án lejátszott francia bajnokit a Montpellier vendégeként.

Hogy van-e esély?

Arra a kérdésre, hogy van-e, és ha igen, mekkora az esély arra, hogy A DVTK számára sikerrel végződjön az összecsapás, erre Stefan Svitek, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője a következőt válaszolta:

– Szerintem van, de ehhez jó védekezésre van szükség, és kevés hibát engedhetünk meg magunknak, mert a Carolo olyan csapat, aki minden­ért büntet. A három héttel ezelőtti összecsapáson kétszer, háromszor is visszajöttünk ellenük a meccsbe, de nem tudtunk úgy kosarazni, úgy felépíteni magunkat, hogy utolérjük őket. A védőlepattanók szerzésére is nagyon oda kell figyelnünk. Soha nem szoktam előre prognosztizálni, nem tudok olyat mondani, hogy hány százalék esélyünk van a győzelemre. Ez lehet egy szoros meccs is, és akár olyan is, hogy ellenfelünk több ponttal nyer. Ezt nehéz előre megmondani, ott fog kiderülni, de mondom még egyszer: keményen kell védekezni, harcolni, nem szabad hagynunk őket játszani, engedni, hogy üres dobásaik legyenek, ott kell lennünk a nyakukon. A Carolo mindhárom mérkőzését megnyerte eddig az Európa Kupában, az egyik legjobb csapatnak számítanak az erős francia bajnokságban, szóval nem lesz egyszerű ellenük, de ez egy jó lehetőség arra, hogy kiderüljön, hogy állunk, milyen formában vagyunk az évadnak ebben az idősza­kában.

A két csapat három héttel ezelőtti összecsapásához képest nagy valószínűséggel lesz új szereplő, méghozzá a franciák oldalán, ugyanis az amerikai Renee Montgomery a Diósgyőr ellen még nem játszott, mivel csak ezen mecc­s után csatlakozott a Carolo keretéhez, de azóta zajlik a csapatba építése. És hogy mindez milyen változásokat hozhat a francia együttes játékában?

– Montgomery tapasztalt, jó játékos, akit érkezése óta próbálnak a figurákba beépíteni, játékba hozni, de ő nem olyan, mint egy center, akinek három blokkot csinál a csapat, megkapja a labdát és bedobja, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon megváltozott volna vele a Carolo, ezt láttuk a Pécs és a Keltern elleni Európa Kupa-mérkőzésen is – felelte Stefan Svitek.

– Berecz Csaba –

Játékos szavak

Zenta Melnika, az Aluinvent-DVTK játékosa: – Nehéz lesz, nehezebb, mint hazai pályán, hiszen utaznunk kell, és ellenfelünk élvezheti a hazai környezet előnyeit, de reméljük, hogy kemény munkával megfelelő eredményt tudunk elérni. Arra számítunk a Carolo ellen, hogy nagyon keményen, agresszíven fognak védekezni, és ők egy olyan csapat, akik az ellenfél hibáit egyből kihasználják. De ha száz százalékban tudunk koncentrálni, akkor lehet esélyünk, hiszen a két csapat miskolci meccsének is voltak olyan periódusai, amikor jól játszottunk ellenük.

A női kosárlabda Európa Kupa F-csoportjának állása

1. Carolo Basket (francia) 3 3 – 214-180 6

2. Aluinvent-DVTK 3 2 1 212-205 5

3. Rutronik Stars Keltern (német) 3 1 2 218-229 4

4. PEAC-Pécs 3 – 3 187-217 3

VISSZA A KEZDŐOLDALRA