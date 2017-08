A csillogó gyermeki szempár mögött a tehetséget látta

Hajdú József rajztanár augusztus elsején ünnepelte 40 éves jubileumát, amely azért is kiemelkedő jelentőségű, mivel ezt a 4 évtizedet nemcsak egyetlen hivatásnak áldozta, hanem egy intézményben, a Tiszakeszi Széchenyi István Általános Iskolában dolgozta végig.

Vizuális kultúra

A Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán tanítói, majd az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán rajztanári oklevelet szerzett. Elsőtől nyolcadik osztályig tanítja a rajz- és vizuális kultúra tantárgyat, illetve osztályfőnökként is tevékenykedik. Elvégezte a médiatanári képzést, és számos továbbképzés résztvevője volt.

Oktatómunkájában mindig kiemelkedett a képzőművészeti területen végzett munka. Pedagógiai munkáját már 1989-ben az Oktatási Miniszter Dicsérő Oklevelével ismerték el. Éveken át dolgozott mint óraadó pedagógus a Beszterczey Alapfokú Művészeti Iskola, majd jogutódja intézményeiben. Két községben végezte a tanulók képzőművészeti oktatását. Munkájáért két alkalommal dicséretet kapott.

Az intézmény részeként létrehozott iskola- és helytörténeti gyűjtemény kialakításában aktívan kivette részét, segítette a gyűjtőmunkát és a tárgyak berendezését.

A vizuális kultúra oktatása során jelentős eredményeket ért el. Legjelentősebb eredményei országos helyezések voltak, mint például a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által meghirdetett Magyarország nevezetességeit bemutató I. helyezés és különdíj, vagy a KLIK által kiírt „Kötelező olvasmányok illusztrálása” című rajzpályázat, ahol 4 fő tanulót első, második és harmadik díjjal ismertek el, illetve az iskolai különdíjat is a tiszakeszi intézmény kapta. Felkészítő munkája eredményeképpen több országos versenyen vettek részt tanulói, illetve szép eredményeket hoztak el a szűkebb hazánk, megyénk vagy járásunk által meghirdetett versenyekről is.

Majd másfél évtizede szervezi az intézmény területi rajzversenyét Harsányi György Lajos festőművész emlékére, aki a faluban élt és alkotott.

Sikeres felkészítő tevékenységéhez hozzájárult az is, hogy a tehetségek felismerése, fejlesztése mellett személyes példamutatással ösztönzi a tanulókat. Ő maga is fest, grafikákat és képzőművészeti alkotásokat is készít. Tagja az OKIT-nak, a BAK-nak, a Budapesti Belvárosi Művészeti Egyesületnek, a MANK-nak. Képei folyamatosan vesznek részt csoportos kiállításokon. Önálló kiállítását a Mezőcsáti Alkotók Egyesülete szervezte meg 2011-ben.

Alkotásainak egy része az iskola állandó kiállításaként tekinthető meg.

Munkaközösség

Az iskola felsős munkaközösségének vezetője, mentorálja a fiatalabb kollégákat. A pedagógus-életpályamodell bevezetése után saját elhatározásból írta meg portfólióját, és 2015-ben elsőként vett részt a pedagógiai minősítő eljáráson, ezzel is példát mutatva kollégáknak, tanulóknak. A minősítés eredménye 100 százalékos lett. 2014-ben a tanulók „Az év tanárának” választották.

Az eltelt négy évtized bebizonyította, hogy olyan pedagógus, aki a munkáját igazi hivatásnak tekinti, és aki hatékony nevelő-oktató munkát végzett.

Munkája sikere már pályája kezdetén megmutatkozott, de később is nagyon jó partneri kapcsolatot alakított ki a hátrányos helyzetű, szeretetre vágyó gyermekekkel, akik ragaszkodásukkal, szeretetükkel hálálták meg emberségét. Minden esetben felfedezte a csillogó gyermeki szempár mögött a tehetséget, amelynek továbbfejlesztésére törekedett. Munkássága lenyomatot képzett a volt tanítványok lelkében, amit a visszajelzések is igazolnak.

