A csalódott Diósgyőr szurkolók felhatalmazták Bacsa Patrikot

Egyre többen osztják meg a levelet, és írják alá, hogy támogatják annak tartalmát. Eszerint a szurkolók Bacsa Patriktól várják, hogy a csapat élére álljon, és a debreceni mérkőzéstől teszik függővé, hogy kimennek-e a következő hazaira.

Nyílt levél Bacsa Patrikhoz!

Tisztelt Patrik!

Ezúton szeretném kérni tőled,

Te, aki megjártad a poklot és a mennyet,

Te, akit gyűlöltünk és szerettünk,

Te, aki „a mi kutyánk kölyke” vagy,

Te, aki itt nőttél fel köztünk,

Te, aki átérzed mit éreznek a drukkerek,

Te, akinek jelent valamit a Sorsod Borsod,

itt az ideje, hogy a Csapat Kapitányává válj!

Ma este gondold át, hogy milyen hét vár Rátok.

Fel vagy hatalmazva. Ez a hét nem a modern fociról kell, hogy szóljon. Ez már nem a pénzről, és a felettetek döntő emberekről szól. Beszélj a családoddal, barátaiddal. Ugorj át Eperjesi Gabihoz és beszéljétek át mi történt az elmúlt hetekben. Beszélj Elek Ákossal, beszélj Vitelki Zoli ’bá’-val, beszélj Benczés Miklóssal és mindazokkal, akikben bízol és tudod, hogy támogatni fognak. Kérj tőlük tanácsot. Kérd meg őket, hogy támogassanak a harcban.

Hétfőn pedig.. Rúgd be az öltöző ajtaját és tegyél rendet a fejekben.

Fel vagy hatalmazva. Állj elő bátran. És nevezd meg a Csapatod. A Diósgyőr csapatát. Mint a Grundon. Mint amikor a panelek aljában, a lakótelepen kiválasztottuk a barátokat.

Fel vagy hatalmazva. Nézz végig a csapaton, nézz mélyen a szemükbe. Ha azt látod majd benne, hogy igen, ez a srác segít majd Neked a harcban, ha látni fogod, hogy ő is meghozza az áldozatot a csapatért. Aki tudja jól, hogy ha rajtad múlna, ezt Te is megtennéd érte. Szólj az ifiből, akiben bízol, ismered őket, együtt nőttetek fel, ha meghal a pályán a mezért, Veled együtt. Ezt hívják csapatnak!

Fel vagy hatalmazva. Nyugodtan állítsd fel azokat, akikkel ezt a hetet már nem szeretnéd végigcsinálni. Sétáljanak ki az öltözőből, jelentsenek sérültet, nem kell a nép haragjának kitenni őket. Azonban Te tedd ki őket az öltözőből. Aki, nem áll be mögéd, Gabi, Boti és Nikosz mögé, arra nincs szükség a hátra lévő négy meccsen. Komoly szavak ezek, de meg kell tenned!

Fel vagy hatalmazva. Itt dől el minden. Ha sikerül megmaradtok, mint Csapat. Ha nem, végünk. Apránként lépésről – lépésre meghalunk! Inkább haljatok meg csúszva-mászva a pályán, mint tiszta szerelésben, feltartott kezekkel!

Mert, ha hétvégén Debrecenben el kell majd számolnotok magatoknak, akkor tudjátok majd meg, hogy győztesek voltatok, vagy pedig vesztesek! Hogy éltetek vagy haltatok!

Nem a képességeitekkel van gond. Tudjuk, hogy nem vagytok kislányok. Tudjuk, hogy tudtok játszani is, ha akartok. Akartok?

Ha készen álltok, fogjatok össze. Segítsen mindenki!

Jöjjön Vitelki, jöjjön Benczés, Sütő, Zsivóczky, Kiser. Segítsen mindenki a héten az edzések alatt. Nem szégyen elfogadni a segítséget. Segítsétek Fernando munkáját. Ő spanyolul nem fog tudni érzelmeket közvetíteni, de Te igen! Ez most nem ellene szól. A nyári felkészülés az övé, de most ezt Nektek, itt lévő pár diósgyőri érzelmű játékosnak és edzőnek kell rendbe tenni. Együtt. Mindenkinek. Legyen összefogás. Álljatok bele a héten a munkába. Gyakoroljatok, fussatok, lőjetek kapura.

Fel vagy hatalmazva. Kérlek, tedd meg ezt értünk! Legyen szó bármilyen harcról! Mindig az győz, aki mindent belead. Az élete árán is! Nekünk, miskolciaknak ez az életünk! Ezekért a hétvégekért élünk. Ezekért a pillanatokért harcolunk. Mi nem tehetjük be a lábunkat az öltözőbe! Mi nem küzdhetünk helyetted a pályán! Tedd meg ezt kérlek és küzdjetek oroszlánként Debrecenben. Ez most rajtatok múlik. Az a három pont a Tiétek lesz. A Csapatodé. A Paks elleni három pont pedig a Miénk. Mert ígérem Neked, hogy ha ezt megteszed, ott leszünk. Ha nem, üres stadion előtt fogtok kizuhanni a másodosztályba.

Tehát vagy túléljük, ezt a harcot egy Csapatként vagy odaveszünk egyénenként! Ennyi a történet! Ez Diósgyőr! A múlt dicső, a szenvedély örök.

HAJRÁ DIÓSGYŐR!!!“