A Coen testvérek antológiasorozat helyett westernfilmet forgattak

A 132 perces produkció annyit megtartott az eredeti tervből, hogy antológia-szerű struktúrával, fejezetekre tagolva épül fel. A The Ballad of Buster Scruggs (Buster Scruggs balladája) című film az augusztus végén kezdődő velencei filmfesztiválon debütál – számolt be róla a Variety.com.

“Szeretjük az antológiafilmeket, különösen azokat, amelyek a hatvanas években Olaszországban készültek, és különböző rendezők forgatták őket egyazon témáról. Amikor egy westerntörténetekből álló antológiát írtunk, ezzel kísérleteztünk, és reméltük, hogy a legjobb rendezőket nyerjük meg hozzá. Igazán nagyszerű, hogy mindketten beleegyeztek a részvételbe” – fogalmaztak a Coen testvérek közleményükben.

A főszerepet Tim Blake Nelson alakítja, de Zoe Kazan, Liam Neeson és Tom Waits is játszik a filmben, amelynek epizódjairól nem árultak el részleteket az alkotók. Az operatőr, Bruno Delbonell Ari Alexa-kamerával forgatta a jeleneteket, így lett a Buster Scruggs a Coenek első digitális mozija.

A produkciót a Netflix az év végén kezdi sugározni, de filmszínházakban is vetítik majd, hogy részt vehessen az Oscar-versenyben. A Coenek megszokott művészeti stábjukkal dolgoztak, a látványtervező Jess Gonchor, a jelmeztervező Mary Zophres, a zeneszerző pedig Carter Burwell volt, mind korábbi Oscar-jelöltek.

Velencében az Arany Oroszlán-díjért olyan elismert rendezők új munkáival mérkőzik Coenék új westernje, mint Alfonso Cuarón Roma című életrajzi filmje, Paul Greengrass 22 July című, a 2011-es norvégiai terrorista mészárlást felidéző alkotása vagy Nemes Jeles László Napszállta című, 20. század elején játszódó kosztümös filmje.

Mindkét Coent 14 Oscar-díjra jelölték már. Együtt kaptak 1996-ban forgatókönyvírói Oscart a Fargóért, és 2007-ben Nem vénnek való vidék című filmjükért nyerték el a legjobb film, rendező és adaptált forgatókönyv díját az amerikai filmakadémiától.

A 75. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált augusztus 29. és szeptember 8. között rendezik meg.

