A cipós levessel elhozta a fődíjat a MISEK főzőversenyének döntőjében

Tárkonyos pulykaragu cipóban. Ez volt a díjnyertes étel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban a közelmúltban megrendezett Családi Napon.

A főzőverseny fődíját a Semmelweis Tagkórház Pszichiátriai Osztályának dolgozói vehették át, hiszen ők készítették az ízletes levest. Egészen Pontosan Deli Róbert ápoló, aki ragaszkodik ahhoz, főzni csak egy embernek lehet, egy szájíz szerint, ha már többen állnak a fazék mellett, akkor csak összevisszaság az eredmény.

Éppen ezért a Családi Napon csak ő állt a fazék mellé, ő találta ki, hogy tárkonyos pulykaragu készüljön, ő szerezte be a friss alapanyagokat. Természetesen kollégái és persze a családtagok is mind-mind segítettek, hogy a legjobb ételt rakhassák a zsűri elé.

Nem bánja

– Máskor is szívesen főztem osztályos rendezvényeken, de baráti körben is általában rám marad az ételkészítés – árulta el Deli Róbert. Aki ezt egyáltalán nem bánja, hiszen imád főzni, kikapcsolja, ha a konyhában dolgozhat.

Fotó: Ádám János © Fotó: Ádám János

A Családi Napra is mindenképp készített volna valami finomságot a kollégáknak, de kiderült, főzőverseny is lesz, így egyértelmű volt, hogy beneveznek. „Mivel nyár van, mindenképp valami szezonális és könnyű ételt szerettem volna készíteni. A borsónak szezonja volt, a pulykahús könnyű, zsírszegény. És egy kis szárított vargányagombát is raktam a levesbe” – sorolta a most már díjnyertes amatőr szakács.

A tárkonyos pulykaraguból negyven ember lakott jól. „Az igazi főnyeremény nekem az volt, hogy a gyerekeknek ízlett a leves, azt mondták, nagyon finom. A kicsik mindig kritikusabbak az étellel, így az igazi dicséret, ha ők megeszik, amit főzök” – mondta büszkén Róbert.

Mindent szeret

Amikor a kedvenc ételéről kérdeztük, hosszan gondolkodott a válaszon. Ennek oka pedig, hogy Róbert mindent szeret, de főleg az egyszerűen, gyorsan elkészíthető ételeket. „Dolgoztam Angliában étteremben, ott megismerkedtem a helyi konyhával, de az nem ízlett annyira. A magyaros ízeket kedvelem, és ami nagyon fontos, minőségi alapanyagokból készüljön. Megnézem, mit, hol veszek, milyen az áru, milyen termelőtől van.

Sokszor vásárolok kistermelőtől zöldséget, és igyekszem szabadon tartott állat húsából venni. Van egy telkem, ott zöldséget, gyümölcsöt, fűszernövényeket termesztek. Igazi konyhakert” – mesélte az ápoló. És azt is hangsúlyozta, nem csupán a minőség a fontos, a főzési technikákra is figyel: nem főzi túl a zöldségeket, alapanyagokat, nehogy kifőjön belőlük a vitamin.

Fotó: Ádám János © Fotó: Ádám János

S ha már a minőségnél tartottunk, kiderült az is, Róbert nemcsak főzni, de befőzni is szokott.

Lekvár, lecsó, befőtt, csalamádé kerülnek a kamrapolcra. Ribizli, szeder, eper, sárgabarack, szilva, meggy, ezek mehetnek lekvárba. De a zöldparadicsom is üvegbe kerül: ebből olasz módra készül lekvár.

Megtudtuk, Róbert nem dolgozik receptből, saját ötlet alapján készíti ételeit. De persze vannak nagy példaképei a gasztronómiában, például Jamie Oliver. De őt is azért kedveli, mert szezo­nális alapanyagokat használ, ráadásul azokat, amiket a saját kertjében termel meg.

Akik segítettek Deli Róbertnek: Bánhegyi Gáborné fő­ápoló, Krucsai Tímea, Tátrai Ildikó és Kis Róbert ápolók.

– ÉM-NSZR –

Így készült…

Mivel nem recept alapján főz, így Róbert nem tudott mennyiséget mondani, de elárulta, hogyan készíti a tárkonyos pulykaragulevest.

Olajon vagy zsíron megfuttatja a hagymát, majd ezen félig megpirítja a pulykamellet. Majd belekerül a felaprított zöldség: répa, fehérrépa, karalábé, zeller és a borsó. Ízlés szerint só, bors, tárkony. És az általa készített házi paprikakrém. (A pritaminpaprikát ledarálja, sózza és olajban elrakja.) Miután minden megfőtt, belekerül a fél órára beáztatott szárított vargányagomba. Majd tejfölös-tejszínes habarással felönti. A végén belevág 3-4 csokor friss petrezselymet.

A cipók tetejét levágja, kiszedi a belsejüket, vizes kézzel lenyomkodja a belsejét, ez azért fontos, hogy ne igya be a levest. Majd rászedi a tárkonyos pulykaragulevest.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA