A cipők, amelyeknek saját egyéniségük van

Világszínvonalú lábbelijeivel ismét remekelt Kovács J. Attila kisgyőri cipőkészítő művész.

A Wiesbadenben tartott Kézműves Cipőkészítők Európai Bajnokságán különdíjat és aranyérmet nyert négy pár cipőt a verseny helyszínén hagyta a mester. Azokat tehát nem, de más egyedi készítésű bőrcipőit kézzelfogható közelségből láthattuk a különleges hangulatú, stílusosan berendezett Szinva-parti műhelyében. A nagyváradi csizmadia família leszármazottjának történetét városszerte sokan ismerik, mégis szívesen emlékszik vissza újra és újra a sikeres cipész indulására, ahogy rátalált jelenlegi hivatására.

Hamar kiderült, hogy van kézügyességem és érzékem a cipészethez.” Kovács J. Attila

– Kedves pont volt az életemben, amikor ezt a szakmát választottam, hiszen gyerekkoromban egészen más területet szerettem volna művelni, állatorvos akartam lenni. Elvégeztem a technikumot és rájöttem, hogy igazából nem ez az, ami engem érdekel. Aztán behívtak katonának, és mi­után leszereltem, nem tudtam elhelyezkedni. Szégyelltem magam, hogy életerős emberként csak otthon csücsülök tétlenül. Édesapám invitált, hogy üljek le mellé kicsit segíteni, mert a fiataloknak mindig jól jön a költőpénz. Hamar kiderült, hogy van kéz­ügyességem és érzékem a cipészethez, és ahogy jöttek a sikerélmények, megszerettem a szakmát. Ha valaki megtalálja benne a szépséget, egészen elvarázsolódik. Persze ehhez mindenképpen szükséges nyitottság, kísérletezőkedv és egyfajta hajlandóság a fejlődésre, tanulásra, ami szakmai alázatot feltételez – osztotta meg a cipőkészítők bajnoka.

Halbőrből készült cipő

A wiesbadeni versenyen több szempont alapján szakmai zsűri értékelte az előre elkészített pályamunkákat.

– A cipőkészítő bajnokságon mesterremekek sorakoznak, és mindenki a tudása legjavát adja bele. Az értékelésnél alapvető követelmény, hogy a cipők kizárólag az adott mesterhez köthetők legyenek. Tehát az ötlet és a kivitelezés is egyszemélyes, hagyományos technikával készített munka lehet csak, és fontos, hogy meglepetést tudjunk okozni a szakmai zsűrinek. Az értékelésnél a lábbeli összhatását vizsgálják, az ötletességet, az alapanyagokat és a kivitelezés minőségét. Ezekből áll össze az érem, de valójában a különdíj a csúcskategória. Hosszú időt kell szánni a versenydarabokra, amiben a kísérletezés is benne van. A négy díjnyertes cipőmre két hónap feszített munkát fordítottam, kezdetben napi 10–12 órát, de ahogy közeledett a beadási határidő, akár napi 18 órát is. A műhelyünkből egyedi készítésű lábbelik kerülnek ki, amelyek általában borjúbőrből készülnek, de nagyon szívesen használok egzotikus bőröket, mert kihívást jelent. Már az eredeti mintázat és az anyag jellegzetessége egyfajta izgalommal tölti el az embert. Ebben az évben is így volt, amikor felkészültem a versenyre. Az egyik férficipőt a viza nevezetű tokhal bőréből csináltam, amiből még nem nagyon gyártott senki lábbelit, mert kemény páncélos elemek találhatók a halbőrön. A díjnyertes cipők később a gyűjteményem kiállítási tárgyai lesznek, nem értékesítésre szánom, de természetesen akár hordani is lehetne őket. Örülök nagyon a sikernek, sokat jelent számomra, hogy a szakma elismeri a munkámat és hogy több évtized óta jól veszem az akadályokat. Úgy gondolom, hogy a magam felé támasztott elvárások teljesültek, ezért nincs már mit bizonyítanom – foglalta össze Kovács J. Attila.

A talp mintája a védjegye

A világbajnok cipőkészítő ragaszkodik az egyedi darabokhoz.

– Napi viselésre viszonylag ritkán készítek saját kezűleg cipőt, inkább csak családtagoknak. A vállalkozásunkban azonban elsősorban utcai használatra gyártunk lábbeliket a munkatársakkal. Két irányú a tevékenységünk, exkluzív férficipőkre és gyógy­cipőkre specializálódtunk, hogy megkönnyítsük a lábproblémával küzdő emberek életét. Cipészmesterként fontos számomra, hogy ne nagyon ismételjem magam, de ettől függetlenül a munkámnak megvannak a felismerhető védjegyei. Például ilyen ismérv, hogy megfaragom a talpat. Korábban ez nem volt jellemző, inkább festéssel és különböző rézszegek mintát adó alkalmazásával operáltak a sarkon és a talpon. Aztán bedobtam a köztudatba a háromdimenziós díszítményt, domborzati kialakítással. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kéznyom, ami majdnem minden versenycipőmön megtalálható. Annak ellenére, hogy a pályamunkáim nem eladók, gyakran előfordul, hogy valaki éppen a díjazott cipőt szeretné legyártatni magának. 2010-ben szintén az én női cipőm lett a legjobb ugyanezen a versenyen. Egy osztrák opera­énekes hölgy meglátta és kijelentette, hogy szeretne egy ugyanilyet. Nem akartam elvállalni, mert tudtam, hogy rengeteg vesződség volt vele, ezért mondtam egy elvetemült árat. Már ott helyben elővett egy hatalmas előleget, így szorult helyzetbe kerültem. Két hónapig rágódtam rajta, többször nekikezdtem, de mindig félretettem. Aztán írtam neki egy nagyon udvarias levelet, hogy mégsem készül el a cipő és visszaküldtem neki az előleget. Ő válaszlevélben egészen vékony tollal lerajzolta a vágyott darabot és jelezte, hogy később is elkészíthetem, hogyha több kapacitásom lesz. Akkor megfogadtam, hogy többet nem megyek bele ebbe az utcába. Ha valaki egy nagyon egyszerű cipőnek szeretné kérni a másolatát, akkor elvállalom, de legalább valami apró változtatással – hangsúlyozta a művész.

Detzky Anna

