A CineFest életműdíja Hildebrand Istvánnak

A miskolci fesztivál erről szóló közleménye emlékeztet rá: ő fényképezte az 1960-as, ’70-es, ’80-as évek leglátványosabb produkcióit. Keleti Márton és Várkonyi Zoltán alkotótársaként többek között olyan sokmilliós nézettségű sikerfilmeket jegyez, mint A kőszívű ember fiai, az Egy magyar nábob, a Kárpáthy Zoltán vagy Miskolcon is bemutatásra váró, frissen restaurált örökzöld vígjáték, A veréb is madár, a Marton Endre által rendezett Katonazene vagy Fejér Tamás cannes-i versenyfilmje, a Kertes házak utcája. Olyan népszerű európai tévésorozatok operatőre is volt, mint a Sztrogoff Mihály, utolsó előtti munkája pedig egy korszakos remekmű, Bódy Gábor Psyché című filmje, amelyben káprázatos, újító szín- és trükkmegoldások egész arzenálját vonultatta fel.

Vetítés és beszélgetés

Az életműdíj átadása szeptember 22-én, a Jameson CineFest záróünnepségén esedékes. De előtte, szeptember 21-én 19 órától a Magyar Nemzeti Filmarchívum szakmai felügyeletével a Magyar Filmlaborban teljeskörűen restaurált vígjáték, A veréb is madár vetítésével, beszélgetéssel és Kocsis Tibor és Konecsny Emőke Jelenetek egy operatőr életéből című portréfilmjének bemutatásával idézik fel a kivételes pálya képét.

ÉM

