A cigándiak nem indulnak a megyei I-ben

Amint az ismert, a megyei élvonal előző kiírásának nyertese, az osztályozót is sikeresen megvívó Sajóbábonyi VSE felkerült az NB III-ba, míg Karcsa, Szendrő és Varbó gárdája kiesett a megyei II. osztályba. A tavalyi másodosztályú bajnokok közül nem vállalta a feljutást – anyagi és szakmai okok miatt – a Kelet csoport győztese, a Cigánd II, viszont ott lesz a rajtnál az Észak csoport bajnoka, Parasznya, továbbá a Közép csoportban az aranyérmet begyűjtő Bükkzsérc. Ezzel együtt tehát 14 résztvevője volt a megyei I-nek, ám amint arról már korábban írtunk: az osztályban csapatot szerepeltet majd az NB I-es Mezőkövesd Zsóry FC is. Az igazgatóság még felkérte a legjobb kieső karcsaiakat a folytatásra, de ők nem vállalták a visszatérést. Úgy tudjuk, másnak nem volt elfogadott licence a megyei I. osztályra. Ezen feltétel immár harmadik éve van jelen a megyei futballban (az NB I-ben 2004 óta), melyben egyaránt megtalálhatóak szakmai, és pénzügyi elvárások, biztosítékok, azért, hogy az adott csapat biztosan végig tudja játszani a bajnokságot.

– Természetesen örültünk volna annak, ha a következő idényben is 16 csapattal indult volna a megyei I. osztály, bár arra volt példa, nem is oly rég, hogy ­ennyi csapattal fejeződött be a bajnokság – mondta lapunknak Sajti ­Viktor megyei igazgató.

– Az, hogy maximum tizenhat klub legyen a sorozatban, lehetőség, de akad olyan megye az országban, például Békés, ahol mindössze 12 együttes küzd egymás ellen.

A csapatnévsorban feltűnik, hogy Bánhorváti neve mögött a KBSC is ott szerepel. Erről annyit lehet tudni, hogy a község gárdája fuzionált a Kazincbarcikai SC NB II-es csapatával, átadták az indulási jogot a KBSC FC Kft.-nek, így már mint a sárga-kékek ­fiókcsapataként vesznek részt a pontvadászatban.

Megyei I-es start az 1. fordulóval augusztus 11-én, az őszi utolsó kört (amely a tizenhatodik lesz a sorban) november 25-re tervezi az igazgatóság. A tavaszi folytatás elképzelt dátuma 2019. március 2-3., míg zárás 2019. június 1-jén, ugyanis az osztályozót június 8-9-re, illetve 15-16-ra írta ki az MLSZ. Az igazgatóságon 30 fordulót készítettek el, vagyis mindegyikben egy alakulat szabadnapos lesz.

Bánhorváti-KBSC, Bogács, Bőcs, Bükkzsérc, BTE Felsőzsolca, Edelény, Encs, Gesztely, Hidasnémeti, Mezőkövesd Zsóry FC II, Mád, Onga, Ózd, Parasznya, Szerencs

