A cigándi Kiss-gólöröm a „hetediken”

A Cigánd II. labdarúgócsapata a megyei II. osztályú bajnokság 28. fordulójában, a múlt héten szombaton hazai környezetben fogadta a Kenézlőt és 11–0-ra diadalmaskodott. A gólok közül Kiss Marcell egymaga hetet jegyzett, az 5., a 21., a 31., a 36., a 42., a 64. és a 74. percekben talált be.

Egyéni csúcs

– A hétből ötöt jobbal és kettőt ballal szereztem – közölte a bodrogköziek 23 esztendős, 195 centiméteres, 90 kilós csatára. – Magas testalkatomból adódik az is, hogy fejjátékban sem vagy rossz, bár ebben a szezonban ilyen módon csak négyszer voltam eredményes. Egyéni rekordot értem el, négyet és ötöt termeltem már, de hetet még soha. Most harminchárom találatnál tartok, ezzel a harmadik helyen állok a csoport góllövőlistáján. Ifjúsági koromban egyszer harmincnéggyel zártam, szinte bizonyos, hogy ezt is felülmúlom.

Kiss Marcell 2005-ben édesapja, Kiss János tanácsára Bodroghalomban jegyezte el magát a labdarúgással, tavaly került második klubjába, a cigándiakhoz. Pályája elején középpályás és jobbszélső volt, jelenlegi edzője, Nagy Gábor döntése alapján azonban a center posztján kötött ki.

– A mesterem így látta jónak, valami olyasmit mondott, hogy előre egy olyan tank kell, mint én vagyok – folytatta a gólvágó. – Ahhoz, hogy valaki fél tucatnál többször vegye be a hálót, szüksége van a társak kiszolgálására és persze az sem árt, ha kezet fog a szerencsével is. Nekem a Kenézlő ellen minden összejött: rendre úgy adódott, hogy már csak a kapust kellett mattolnom.

Bajnoki arany

A Cigánd II. 8 ponttal vezeti a Keleti csoportot és már csak 1 egységre van szüksége ahhoz, hogy kiharcolja a bajnoki aranyérmet.

– A rajt előtt ez volt a célunk – mondta Kiss Marcell, majd hozzátette: – Azt nem tudom, hogy a csapat a megyei I. osztályban folytatja-e, erről majd a klub vezetői határoznak. Nekem az a vágyam, hogy minél előbb felkerüljek az első csapathoz és szerepet kapjak az NB III-ban. A futball mellett a nagybetűs életre is készülök, negyedéves vagyok a Nyíregyházi Egyetem testnevelés-földrajz tanári szakán. Jövőre végzek, és úgy tervezem, hogy a tanítás mellett űzöm majd a focit. A tanulást össze tudom egyeztetni a sportolással, bár a heti három helyett csak két tréningen veszek részt. A hátralévő fordulókban is eredményes játékkal kívánom segíteni együttesemet, gólkirály azonban már aligha leszek, az előttem állók ugyanis negyvenkettőt és negyvenkilencet jegyeztek eddig.

Edzői szavak

Nagy Gábor, a Cigándi II. csapatának edzője: – Marci nagyon jó felépítésű és fizikumú játékos, igazán sajnálom, hogy csak egy éve került hozzánk és nem korábban. Jól helyezkedik, jó ütemben érkezik, technikás, igazi végrehajtó típus. Remélem, hogy még sokat hallunk majd róla.

