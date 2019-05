A cigándi ifjú táncosok sikeresen szerepeltek

A Bodrogköz „fővárosában”, Cigándon nem múlhat el ünnepi alkalom, rendezvény néptánc nélkül. A helyiek teljesen természetesnek veszik a táncosok fellépéseit, amelyeket rendszerint kitartó tapssal honorálnak.

Háromnapos verseny

A néptánc is az a hagyomány azonban, amely folyamatos utánpótlás nélkül lassú kihalásra van ítélve. De nem Cigándon, hiszen nem csupán kedvelik és gyakorolják is a gyerekek a néptáncot, de tudásukat az ország számos területén megmutatják a különböző versenyeken, ahonnan rendszeresen díjakkal térnek haza a Bodrogközbe, ezzel is öregbítve a régió hírnevét és megbecsülését.

Így a napokban elutaztak Salgótarjánba is, ahol három napon át rendezték meg az Örökség Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivált. A fesztiválon bemutatkoztak a Cigándi Gyermek Néptáncegyüttes tagjai is, akik két koreográfiát mutattak be a szakmai zsűrinek. A szakmai fesztiválon a cigándi gyerekeken kívül a régió gyermek- és ifjúsági néptáncegyüttesei vettek részt, így elég erős mezőnyben kellett a táncosoknak bizonyítaniuk tudásukat. A kiváló szervezésű és lebonyolítású rendezvényen a Cigándi Gyermek Néptáncegyüttes a szakmai zsűri értékelése alapján bronz minősítést szerzett, amelynek az eléréséhez a táncosokon kívül kellett a két felkészítő tanár, Gyöngy Ilona és Lőrincz László áldozatkész munkája is.

ÉM-BG

