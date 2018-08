A cicák jót tesznek az egészségünknek

A Macskák Világnapján cicarajongók milliói ünneplik világszerte szívüknek kedves, nyávogó barátjukat. A világnap eredeti célja felhívni a figyelmet a kóbor macskák növekvő számára és bátorítani örökbefogadásukat, mely nemcsak arra jó lehetőség, hogy az ő életüket jobbá tegyük, hanem arra is, hogy a saját egészségünket javítsuk, mentális és fizikai értelemben egyaránt.

A Macskák Világnapját 2002-ben alapították Dél-Afrikában, hogy felhívják a figyelmet a kontinens országaiban a kóbor macskák számának növekedésére. A macskák a legnépszerűbb kisállatok közé tartoznak, a kóbor egyedek pedig világszerte nagy számban vannak jelen. Amikor örökbe fogadunk egy doromboló kisállatot, nemcsak rajta segítünk, de a saját életünkben is számtalan pozitív változást indítunk el.

Macskatulajdonosnak lenni egyedi és hálás feladat

A kutyákkal ellentétben a macskák teljesen önálló állatok, akik vadon is ugyanannyira jól érzik magukat, mint otthoni környezetben. Még akkor is megtartják egyes jellemzőiket, ha háziasítjuk őket: függetlenségük, szabadságvágyuk és vadászösztönük határozza meg viselkedésüket. Míg a kutyák többnyire erősen kötődnek az emberhez, és rajongással veszik körül, a macskák finomabban, önállóságukat megtartva éreztetik szeretetüket, miközben vicces szokásaikkal és viselkedésükkel felvidítanak minket.

Nem könnyű elnyerni egy macska bizalmát és barátságát, kiváltképp, ha örökbefogadott példányról van szó, de amikor bundás, doromboló barátunk az ölünkbe fészkeli magát, mégis igazán egyedülálló és kifizetődő gazdi-élményben lehet részünk.

A cicatartás jót tesz az egészségünknek

A macska-örökbefogadás bizonyítottan jótékony hatással van mind a gazda, mind a pedig a macska emocionális, lelki és fizikai állapotára is. Az örökbefogadott állatokról való gondoskodás célt és elégtételt jelent a gazdának, emellett pedig az önbizalmát is javítja. Idősebb, vagy egyedülálló emberek esetében a macska jelenléte segít elűzni a magányt, hiszen a cicák gyakran viccesek, nehéz időszakainkban pedig támogatást is tudnak nyújtani.

Mindemellett a kisállat-tulajdonosok fizikai állapota is jobbnak bizonyul: a macskatulajdonosok például jobban alszanak, különösen macskáik jelenlétében. A stressz-szint, és az ehhez kapcsolódó betegségek, mint például a szívroham kockázata szintén alacsonyabb a macskatulajdonosok esetében.

Egy macska örökbefogadása nem csupán a gazda számára jár előnyökkel. Az örökbefogadott cicákról gondoskodnak a gazdáik, így a várható élettartamuk jóval hosszabb, mint a kóbor macskáké.

Hogyan gondoskodjunk örökbefogadott cicáinkról?

A tudatos és mérlegelt örökbefogadás könnyedén életünk egyik legjobb élményévé válhat, hiszen ezzel nem csupán egy kisállat bizalmát és barátságát nyerjük el, de a felelős kisállattartás nagykövetévé is válhatunk.

Akár menhelyről, akár mentőcsapatoktól fogadunk örökbe, első utunk mindenképp az állatorvoshoz vezessen. Örökbefogadás esetén sajnos kevés esély van rá, hogy információt kapjunk a macska korábbi egészségügyi állapotáról, de ha még így is volna, minden esetben kövessük az állatorvos tanácsát, hogy biztosítani tudjuk az újonnan befogadott cica védelmét és egészségét.

“A kóbor macskák gyakran hordoznak külső élősködőket és bizonyos betegségeket, de fontos tudni, hogy ezek viszonylag kis veszélyt jelentenek az emberek egészségére, és oltások, féregtelenítés és megfelelő életkörülmények biztosításával könnyen kordában tarthatók. Néhány macskabetegség viszont, mint a macska-AIDS, a macskaleukózis és a macskák fertőző hashártyagyulladása az örökbefogadott cicákra is veszélyt jelenthetnek, ezért ezekben az esetekben mindig kérjük az állatorvosunk segítségét” – javasolja Michał Ceregrzyn, az MSD-AH szakértője.

Az örökbefogadás utáni első néhány hetet szánjuk arra, hogy hozzászoktassuk a cicát az új otthonához: mi felelünk majd azért, hogy megszokja új helyét, étrendjét és hogy megtanuljon követni néhány alapszabályt, de arról is nekünk kell majd gondoskodni, hogy új környezetében biztonságra és nyugalomra találjon.

