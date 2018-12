A cél: Zemplén felzárkóztatása

Választókerületének kitörési pontja a turizmus lehet Hörcsik Richárd, Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője szerint.

– Nem lehet elégszer elmondani, Zemplén páratlan a természeti és épített örökségével – mondta dr. Hörcsik Richárd a Telkibányán megrendezett hagyományos évértékelőjén, amelyre meghívta a választókerületében lévő települések vezetőit is. – Nekünk pedig az a kötelességünk, hogy ezeket az értékeket ne csak megőrizzük, meg is mutassuk. Ahhoz azonban, hogy a turisták több napra is itt maradjanak, megfelelő kiszolgálás és infrastruktúra kell. Ezért elengedhetetlen az a 30 milliárd forintos beruházás, amely keretében villamosítjuk a Mezőzombor és Sátoraljaújhely közötti vasútvonalat. Ehhez igazodnak a turistákat vonzó kastélyfelújítások is Borsiban, Sárospatakon, Füzérradványban, Regécen és Boldogkőváralján. A nagyobb vonzerő ugyanis több látogatót eredményez, a több látogató enni, inni, aludni is vágyik, ez pedig új munkahelyeket teremt, és növeli a régió népességmegtartó erejét.

Települési fejlesztések

A turisztikai beruházások mellett a Zemplénben élők komforthelyzetének javításához egyéb fejlesztések is kellenek.

– A zempléni önkormányzatok a TOP-os pályázatoknak köszönhetően összesen 17 milliárd forintból indíthatták el a beruházásaikat. Emellett a sárospataki és a szerencsi tankerületben összesen 2,7 milliárdnyi forráshoz jutott több iskola, amelyek között számos kistelepülési iskola is megújulhat.

ÉM-BG

