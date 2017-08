A cél: térjenek vissza a nézők a focihoz Ózdon

Július eleje óta új szereplői (is) vannak az ózdi labdarúgásnak, amiről Gál László – a Ferencvárosi TC egykori technikai vezetője, a Budapest Honvéd volt klubigazgatója, majd az FC Fehérvár ügyvezetője –, az észak-borsodi klub elnökségi tagja az alábbiakat nyilatkozta lapunknak:

– Ózdon a városvezetés nemrég úgy döntött, hogy szeretne valamit kezdeni a sporttal, a futballal. Mindehhez úgy fogtak hozzá, gondolom, hogy szétnéztek a saját ismeretségi körükben, kapcsolatrendszerükön keresztül javaslatokat kaptak, és ilyenformán kerültem képbe – kezdte a sportvezető. – A folytatás az volt, hogy találkoztunk, vázolták az elképzeléseiket, amelyek szimpatikusak voltak, így vágtam bele. Nem kerteltek, azonnal elmondták, hogy mik a lehetőségek, hogy éves szinten 6 millió forintot tudnak biztosítani a labdarúgásra, és a gyönyörű létesítményt, a stadiont, annak a fenntartását továbbra is állják.

Gál László hozzátette: egy olyan egyesületet képzeltek el, amelyben több, futballhoz köthető szakosztály (például futsal, női labdarúgás, strandfoci) található, és amelynek az eseményeire szívesen látogatnak ki a helyi emberek. Ez a terv még nem teljesen kiforrott, és az sem, hogy pontosan mi lesz a neve a majdan több szakágban is működő klubnak. Az Ózdi FC elnökségi tagja a fentiek vázolása után visszatért a szerepvállalásra, a célokra.

– Ha valaki vezet egy akármilyen amatőr klubot, akkor is nyilván az a feladata, hogy a lehető legjobb eredményt érje el, legalábbis én ezt így gondolom – szögezte le a sportvezető. – Ózd kiemelten sportszerető város, s tudott, hogy ha itt komoly NB-s csapat volt, a fénykorban ezrekben volt mérhető a nézőszám. Most még csak a megyei I. osztály 2. fordulója után vagyunk, de már voltak a mérkőzésen 5-600-an, igaz, nem szedünk belépőt. Ebben a pillanatban nem is az NB III. elérését fogalmaznám meg elsődleges célként, hanem azt, hogy az ősz végére legyen 1500-2000 szurkolónk, vagyis hogy a nézők térjenek vissza a focihoz.

A nyár közepi „beugrás” folyománya lett, hogy 6-7 új igazolást hajtott végre az Ózdi FC, többek között az egykori NB I-es védő, Budovinszky Krisztián és a 4-szeres U19-es válogatott Ponczók Csaba is Észak-Borsodba költözött.

– Ők is, a többiek is azért jöttek, mert imádnak futballozni, viszont elvárás volt velük szemben az, hogy életvitelszerűen itt legyenek, az ugyanis nem megy, hogy naponta órákat utazgassanak – taglalta Gál László. – Olyan perspektívát vázoltunk nekik, minden szempontból, ami számukra elfogadható volt, viszont van benne rizikó. Edzések mindennap vannak, tíz fiatal játékos számára kettő is naponta. Megjegyzem, a hétvégi keretünkben 8 ózdi játékos volt, a jövőre nézve is az az elképzelés, hogy bármelyik osztályban is játsszunk, az arány 80–20 százalék legyen a helyiek javára.

Az elnökségi tagtól megkérdeztük azt is: mi az igazság abból, hogy Váczi Zoltán és Urbán Flórián is a klubnál dolgozik?

– Kezdeném azzal, hogy összeállt egy stáb – válaszolta Gál László. – A vezetőedző az a Farkas Simon, aki Ózdon elismert sportember, köszönöm neki, hogy elvállalta ezt a pozíciót, ami rendkívül nagy segítség nekem. Az erőnléti edzőnk a helyi súlyemelés mestere, Fekete József, míg Váczi Zoltán egyéni képző a felnőtteknél és az utánpótlásnál, Urbán Flórián pedig az utánpótlás szakmai munkájáért lesz felelős. Utóbbi két szakember esetében az életkörülményeik kialakítása folyamatban van, ezért szeptember elején költözhetnek Ózdra. Ezek az emberek a saját területükön a legjobbak közé tartoznak az országban. Hosszú évek alatt szeretnénk „valamit” felépíteni, mert azt is tudjuk, hogy egy olyan városban vagyunk, amely Csank Jánost és a Vincze testvéreket, Ottót és Gábort adta a magyar labdarúgásnak.

Megérdemelnének egy NB-s csapatot

Murányi István leköszönő félben lévő ÓFC-elnök az alábbiakat osztotta meg lapunkkal:

– Félig nem szeretném, egészen pedig már nem tudom, tudnám csinálni, így befejezem ezt a munkát, amit 4,5 évvel ezelőtt vállaltam el. 1975 óta lakom Ózdon és az utóbbi időben sajnos nem volt olyan szponzor, aki felkarolta volna a helyi labdarúgást, így kívülről kellett érkeznie egy társaságnak. A város mindenképpen megérdemelne egy NB-s csapatot, bár a régi idők, az NB I, a 20 000 nézős meccsek már nem térnek vissza. Bízunk abban, hogy a csapat a továbbiakban is ott lesz a táblázat elején, ebben az esetben több lehetőség adódhat anyagi források bevonására. A TAO révén a klub szeretné korszerűsíteni a létesítményt is, hogy esetleges feljutás esetén megfeleljen az elvárásoknak, a feltételeknek.

