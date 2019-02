A cél, hogy erősítsék a nők munkaerőpiaci helyzetét

A Női Erőforrás Család és KarrierPONT szakmai megnyitóját a Weidlich udvarban található központban rendezték meg hétfőn, amely a közelmúltban megkapta a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. pecsétjét a működésre.

„A sikeres auditot követően szeretnénk bemutatni az itt zajló munkát azoknak a szervezeteknek, intézményeknek, amelyekkel hasonló célok, feladatok, küldetések mentén az együttműködés lehetőségét kívánjuk megteremteni, és amely belvárosi közösségi nappaliként találkozóhelyet biztosít a családoknak, a nőknek” – ismertette Hiripi Edina szakmai vezető. A Család és KarrierPont a nők mellé áll és célja, hogy erősítse munkaerőpiaci helyzetüket, segítse őket a családi, társadalmi és közéleti szerepeik összehangolásában, valamint hogy népszerűsítse az atipikus, rugalmas vagy kötetlen munkaidejű munkavégzést – tudtuk meg Husvéth Bernadett mentálhigiénés tanácsadó előadásából.

Nyitott ajtóval

„Magunk is gyakorló szülőként nyitottan és empátiával várjuk a nőket, anyukákat, legyen szó egy szakmai önéletrajz elkészítéséről vagy számítógépes segítségről, például egy ügyfélkapu megnyitásáról” – fogalmazta meg a szakmai vezető, miközben bemutatta a modern, de mondhatni családias, barátságos munkahelyi környezetet. „Hozhatják gyermeküket is bátran, van eset rá, hogy a mieink is belátogatnak az irodába” – teszi hozzá.

A miskolci iroda a családot helyezi programja középpontjába. Az erős családi háttér mint bázis segíti az édesanyákat kiteljesedni választott hivatásukban; hogy akkor és úgy álljanak munkába, amikor és ahogyan annak szükségét érzik. Ezért munkatársaik már a várandósság előtt, alatt és után is segítik a nőket, hogy kérdéseikre, kétségeikre megtalálják a választ.

Kapcsolatot építenek

A férfiakat, férjeket is bevonják a közös útkeresésbe: felkészíti őket arra, hogyan segítsék párjuk visszailleszkedését a munka világába – tudjuk meg. A gyereknevelés mellett legtöbbször az idős, beteg hozzátartozó ápolásának feladata is a nőkre hárul. Ma már arra is van megoldás, hogy ez se jelentse a karrier összeomlását, és ne kelljen kiszakadni egy kellemes, inspiráló munkahelyi közösségből.

A projekt konzorcium formájában működik, a konzorciumvezető az ERGO-Európai Regionális Szervezet, a konzorcium további tagjai az Ifjúságért Alapítvány és a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány – hangzott el. Az előadásokat a meghívottakkal tartott közös beszélgetés, kapcsolatfelvétel követte.

ÉM-PGY

