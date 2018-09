A Carmina Buranát mutatja be az Opera

Szeptember végén és október elején hét egyedi produkciót láthat az Erkel Színház közönsége, hiszen Carl Orff Carmina Burana című darabjának egyedülálló előadása az improvizatív vizuális elemeknek köszönhetően minden este más és más lesz. Zászkaliczky Ágnes festő- és orgonaművész, Könnyű Attila forgatókönyvíró és Bogányi Tibor karmester koncepciója a szerző eredeti összművészeti elképzelését ötvözi a mai legmodernebb látványtechnikával – közölte a dalszínház az MTI-vel.

A 3D vizuális látványvetítésre a Freelusion társulatát kérték fel. A vetítés több szempontból is rendhagyó. Egyrészt helyben vezérelt, így nem határozza meg a zene tempóját, hanem szabad kezet enged a karmesternek, kiszolgálja az élő zenét. Másrészt Zászkaliczky Ágnes saját festményei adják az alapját, a váltásokat pedig maga a zenei végzettséggel is rendelkező művésznő hozza szinkronba Bogányi Tibor intéseivel. Harmadrészt ezek a mágikus képek nem illusztrálni hivatottak a zenét, hanem elmélyíteni a szöveg értelmét. A zene által meghatározott pontokon túl a festőnőnek lesznek rögtönzött váltásai is, ezek teszik megismételhetetlenné az előadásokat.

A vetítések megtervezését a Freelusion művészeti vezetője, Papp Tímea végezte, aki a szólisták, a főszereplővé előlépő 120 fős énekkar (karigazgató Csiki Gábor, gyermekkar vezető Hajzer Nikolett) és a táncosok vetítéssel harmonizáló koreográfiájáért is felelős. A produkcióban a Magyar Nemzeti Balett három-három táncosa vesz részt: Popova Aleszja/Gyarmati Zsófia, Oláh Zoltán/Szegő András és Bajári Levente/Vila M. Ricardo.

Az énekes szólókat Miklósa Erika/Rácz Rita, Horváth István és Szegedi Csaba/Haja Zsolt adják elő. A színpadi művészek vetítési felületként is alkalmazott ruháját Szelei Mónika tervezte, az Opera Zenekart Bogányi Tibor vezényli. A Carmina Buranát minden este előhang vezeti fel a Bordó Sárkány Régizene Rend, valamint Nagy Dániel Viktor/Vecsei H. Miklós közreműködésével. A mintegy 15 perces műsor a középkor hangulatát kívánja feleleveníteni a korszak hangszereinek és zenei világának segítségével.

– MTI –

