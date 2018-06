A buszmegállók és a Sajó-híd is megújul Miskolcon

Jó két hete még az utolsó iskolai héten indult el a József Attila utca, vagyis a 3-as főút komplett felújítása a Baross Gábor úti csomópont és a Metro Áruház előtti jelzőlámpa közötti szakaszon. Az útburkolat mellett a közműszerelvényeket és a kiemelt szegélyeket is kicseréli a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Nem lett nagy dugó

Akkor némi ijedségre adott okot az első két hétközi nap tapasztalata. Bár lapunk már előre beszámolt az induló munkáról és a lehetséges menekülő útvonalakról, mégis megbénult a reggeli és főleg a délutáni csúcsban a forgalom arrafelé. Nem is elsősorban a sávlezárás mögötti, hanem az az előtti részen volt ijesztő a helyzet: a sor vége a Búza téri nagy kereszteződésben torlódott, és félő volt, hogy megfogja a 26-os út keresztirányú forgalmát is. Aztán jött a hétvége és a következő héten a nyári szünet beálltával – a szokott módon – érezhetően visszaesett a forgalom. Ugyanakkor jó húzásnak bizonyult az is, hogy az érintett szakaszon kettő kivételével mindenhol sárgán villogóra állították a közúti jelzőlámpákat, így ütemesen tud haladni a forgalom.

Masztixaszfalt a hídra

A felújítási munka érinti a Miskolci Sajó-hídat is, amelyről a Magyar Közúttól megtudtuk, hogy 1968-ban épült és 1994-ben volt legutóbb felújítva. A mostani felújítás során a burkolat úgynevezett „zúzalékvázas masztix­aszfalttal” készül, ezt nagy forgalmú utakra, fokozott igénybevételre fejlesztették. A teljes felújítási szakaszon ilyen aszfalt kopóréteget terítenek majd. A szakemberek cserélik a dilatációs szerkezeteket, javítják a betonfelületeket, ezt műgyantával fedik. Cserélik a korlátokat új tűzihorganyzott szerkezetre, a hídsaruk és a rézsű kőburkolatok is megújulnak. A víznyelőket áthelyezik forgalmi sávon kívülre, de mederrendezés is lesz, és a pillér kimosódásokat is kijavítják.

A felújítás szakaszán található buszmegálló öblökben a fokozott igénybevétel miatt beton burkolatot használnak, amellyel elkerülhető az aszfalt burkolatoknál jelentkező nyomvályúsodás. A kifelé haladó oldalon lévő megállók nagy része már készül, így megfigyelhető a több réteg és a vastag, strapabíró beton. Mint a közúttól megtudtuk, négy réteg kerül egymásra, hogy bírja a terhelést. A meglévő alépítményre cementtel stabilizált CKT alapréteg kerül 15 centi vastagságban. Erre polietilén fólia elválasztóréteg, majd ezt követi a CP 4/2,7 jelű pályabeton, 18 centiméter vastagságban.

A legfrissebb 2016-os forgalomszámlálás alapján ezen a vonalon naponta 1259 jármű az autóbusz forgalom, persze ebből nem mindegyik áll meg minden megállóban.

Horváth Imre

