A bükki bor imázsán dolgoznak

Második alkalommal rendezte meg a Mini Bükki Borfesztivált Sándor Zsolt borász az avasi Organikus pincészetében péntek este. A házigazda borai mellett felsorakoztak Büdi István Ádám nedűi is, a vendég pedig a mádi Szent Tamás Pincészet volt. Az ízletes bükki borok mellé finom ételeket lehetett fogyasztani a Első Mádi Borház bisztrókonyhájából.

– Miskolc évszázadok óta központi szerepet játszott a borkereskedésben, és azért kezdtünk el mi is első osztályúnak szánt, minőségi borokat készíteni, hogy öregbítsük ezt a hírnevét, illetve hogy visszaállítsuk azt.

Ehhez viszont az kell, hogy valamilyen fórumon megkóstolhassák az emberek – vázolta a rendezvény célját a házigazda. – A borfesztivál kiváló alkalom erre, hiszen kulturált körülmények között ismerkedhetnek a bükki borokkal. Mert aki egy kicsit is lokálpatrióta, az támogatja a helyi ügyeket – hangsúlyozta Sándor Zsolt.

Hozzátette: a bükki bor soha nem volt országosan ismert. Talán legutóbb a 14. században, amikor a pálos apátok szőlőt műveltek a Bükk lejtőin, és írásos dokumentum is tanúskodik róla, hogy az itt termelt hárslevelű és furmint legalább olyan jó minőségű volt, mint a tokaji. Ezt az ismertséget azonban újra kell építeni, ami 2013-ban kezdődött.

Azon dolgoznak jelenleg is, hogy az országban is rangja legyen a Bükki borvidéknek. Előrelépés, hogy a legjobb éttermekben és bárokban már itt vannak a tájegység legjobb borai.

Sándor Zsolt elmondta azt is: a bükki bor a savasságra épül. „Nálunk az elegancia a legfontosabb és a nagyon jó eltarthatóság. A borvidék a fehérboroknak kedvez elsősorban, de remek rozé, siller vagy vörösbor is készülhet ezen a vidéken. Minden adottságunk megvan ahhoz, hogy jó borokat készítsünk”, szögezte le a borász. Elmondta azt is: egy-egy fesztiválra borász barátait hívja meg, és azokat az éttermeket, melyeket megismert az elmúlt 10 év során.

